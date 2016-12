Stand: 31.12.2016 12:11 Uhr

Polizei wappnet sich für die Silvesternacht

Während sich die Menschen im Norden auf einen friedlichen und bunten Jahreswechsel freuen, bedeutet die Silvesternacht für die Sicherheitskräfte eine besondere Herausforderung. Denn nach den sexuellen Übergriffen in Hamburg und Köln im vergangenen Jahr sowie dem Terroranschlag in Berlin vor zwei Wochen ist die Wachsamkeit hoch.

Hamburg schaltet Kameras auf dem Kiez wieder ein

Nach den hundertfachen Übergriffen auf Frauen vor einem Jahr will die Hamburger Polizei in der Neujahrsnacht besonders viel Präsenz zeigen. Insgesamt werden 530 Beamte auf dem Kiez und am Jungfernstieg unterwegs sein, außerdem kommen Flutlichter zum Einsatz. Entlang der Reeperbahn sollen zudem die Überwachungskameras wieder eingeschaltet werden, um gegebenenfalls schnelle Fahndungserfolge zu ermöglichen, wie Innensenator Andy Grote (SPD) sagte.

Unter anderem gibt es eine mobile Wache auf dem Beatles-Platz an der Reeperbahn. Sie ist Teil eines neuen Sicherheitskonzeptes und soll eine sichere Silvesterfeier unter freiem Himmel ermöglichen.

Niedersachsen: Deutlich mehr Polizisten im Einsatz

In Niedersachsen werden 20 bis 25 Prozent mehr Polizisten im Einsatz sein als in den Vorjahren. Auf beliebten öffentlichen Plätzen vor allem in großen Städten soll mehr Präsenz gezeigt werden.

Mehr Einsatzkräfte für Silvester eingeplant Hallo Niedersachsen - 30.12.2016 19:30 Uhr Wegen der massenhaften sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 in Köln und Hamburg werden dieses Jahr auch in Hannover die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt.







In manchen Orten müssen Feierwütige beachten, dass Feuerwerk komplett verboten ist. Das gilt beispielsweise erstmals für die komplette Innenstadt von Göttingen - aus Sorge vor Verletzungen. In vielen Fachwerkstädten und Nationalparks gibt es das schon lange, etwa in Goslar, Celle oder Wolfenbüttel. Böllerverbote gelten auch in den Nationalparks Harz und im Wattenmeer.

Böllerverbote auch in Schleswig-Holstein

Auch in Schleswig-Holstein haben einige Kommunen eigene Böller-Verbotszonen eingerichtet. Auf Sylt und Amrum umfassen diese Zonen - die in der Regel dem Schutz brandgefährdeter Gebäude dienen - die Inseln komplett. Auch in ganz St. Peter-Ording gilt ein absolutes Feuerwerksverbot. Auf Föhr ist das Böllern nur an Stränden und auf Deichen erlaubt. Wer auf den Halligen nicht auf ein Feuerwerk verzichten möchte, muss sich mindestens 300 Meter von den Warften entfernen.

Die Polizei tritt in der Silvesternacht im Land verstärkt auf: Sie ist mit mehr Beamten und mehr Streifenwagen auf den Straßen unterwegs. Laut Landespolizei werden je nach Direktion 30 bis 100 Prozent mehr Polizisten im Dienst sein als an einem normalen Sonnabend. Einsatzschwerpunkte sind dann die Orte, an denen besonders viele Menschen unter freiem Himmel gemeinsam feiern. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg ist das zum Beispiel an der Hafenspitze in Flensburg, am Strand in St. Peter-Ording oder auf Sylt der Fall.

Mecklenburg-Vorpommern: Turmleuchten mit höherem Schutz

Auch im Nordosten ist die Polizei über den Jahreswechsel in erhöhter Alarmbereitschaft. Für die kommenden Tage sei ein spezielles Sicherheitskonzept erarbeitet worden, hieß es aus dem Innenministerium. So verstärke die Polizei personell sämtliche Einsatzleitstellen und die 37 Reviere im Land. Außerdem werden deutlich mehr Polizisten in Uniform und in Zivil unterwegs sein als in den Vorjahren. Auch Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei sind in dieses verstärkte Sicherheitskonzept eingebunden.

Zum Warnemünder Turmleuchten an Neujahr sind nach Angaben der Veranstalter rund 250 Mitarbeiter von Polizei und Sicherheitsdiensten im Einsatz - etwa ein Viertel mehr als in den Vorjahren. Einige Beamte werden mit Maschinenpistolen ausgestattet sein. Außerdem stellt die Polizei technische Sperren - wie zum Beispiel Betonbarrieren - an Zufahrten auf.

