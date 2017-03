Stand: 14.03.2017 19:42 Uhr

Polizei hebt Geldautomaten-Bande aus

Bei einem großangelegten Einsatz haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Bande festgenommen. Die Kriminellen sollen in sieben Bundesländern - darunter Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein - etliche Geldautomaten in Bankfilialen gesprengt haben. Dies teilte Brandenburgs Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Potsdam mit.

Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg

Am frühen Morgen hatte die Polizei bei einem Großeinsatz mit 250 Beamten in Berlin und Brandenburg insgesamt zwölf Wohnungen, Häuser, Garagen und Werkstätten durchsucht. Dabei wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 40 Jahren festgenommen, zwei weitere sitzen bereits wegen anderer Taten in Haft. Nach einem fünften Tatverdächtigen - einem Potsdamer - werde noch gefahndet.

Soko-Leiter: Berufskriminelle mit langer Karriere

Die fünf Männer seien Berufskriminelle mit einer langen einschlägigen Karriere, sagte der Leiter der Sonderkommission, Gerd Otter. Bei den Durchsuchungen wurden den Angaben zufolge auch einschlägige Ausrüstungsgegenstände wie Gasflaschen und Schläuche zum Einleiten des Gases in die Automaten sowie Sturmhauben und Einweghandschuhe gefunden. Auch Waffen wie Messer und Macheten sowie eine Schreckschusspistole wurden sichergestellt.

Keine näheren Angaben zu Fällen im Norden

Auf das Konto der Bande sollen allein in Berlin und Brandenburg 14 Sprengungen von Geldautomaten gehen, so die Ermittler. Für welche Fälle das Quintett in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein verantwortlich sein soll, verrieten die Ermittler nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es hieß. Auch zur Höhe der Beute wurden keine Angaben gemacht.

