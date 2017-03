Stand: 31.03.2017 14:12 Uhr

Pkw-Maut kommt - Lies und Meyer enttäuscht

Die Gegner der Pkw-Maut im Norden mussten am Freitag eine Schlappe einstecken: Der Bundesrat hat die umstrittene Straßennutzungsgebühr abgesegnet. Es kam keine Mehrheit dafür zustande, um das CSU-Projekt in letzter Minute zu blockieren. Darauf reagierten die Landesregierungen von Niedersachsen und Schleswig-Holstein enttäuscht. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies sieht in dem Bundesratsbeschluss aber nur einen Etappen-Sieg der Maut-Befürworter. Der SPD-Politiker hat die Hoffnung, dass die Gebühr für Autofahrer doch noch gestoppt wird, falls sich die Mehrheiten nach der Bundestagswahl im Herbst ändern sollten.

Die Pkw-Maut kommt NDR//Aktuell - 31.03.2017 14:00 Uhr Einige Länder im Bundesrat wollten die Pkw-Maut stoppen - auch Niedersachsen. Ministerpräsident Weil plädierte dafür, den Vermittlungsausschuss einschalten. Vergeblich.







"Psychologische Hürde" für Besucher aus den Niederlanden

Im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen zeigte sich der Wirtschaftsminister verärgert, dass Thüringen im Bundesrat überraschend aus dem Lager der Maut-Gegner ins Lager der Befürworter wechselte. Laut Lies riecht das nach einem Deal im Hintergrund: "Der Eindruck entsteht schon, dass am Ende die Stimme, die uns gefehlt hatte, einen Vorteil davon hat, nicht mit uns zu stimmen."

Pkw-Maut: Große Sorgen in der Grenzregion NDR Info - Aktuell - 31.03.2017 07:38 Uhr Autor/in: Hedwig Ahrens Unternehmen und Einzelhändler an der Grenze zu den Niederlanden befürchten Nachteile durch die Pkw-Maut.







Lies nannte die Maut eine "psychologische Hürde" für Besucher aus den Niederlanden. Er bezweifelt zudem, dass sich die Einnahmen für den Staat lohnen. Auch Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne), der Niedersachsen zur Abstimmung im Bundesrat vertreten hatte, kritisierte die Abgabe als zu bürokratisch und möglicherweise nicht rechtssicher. Handel, Hoteliers und Kommunalpolitiker aus Ostfriesland und dem Emsland lehnen die Pläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) ebenfalls ab.

"Die Pkw-Maut taugt nichts"

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) äußerte sich nach der Abstimmung ebenfalls kritisch zu der Verabschiedung des Gesetzespaketes: "Wir haben immer klar gesagt, dass diese Pkw-Maut nichts taugt und dass es schädlich ist für die Grenzregionen." Insbesondere Flensburg sei negativ betroffen.

Eine unter anderem von Schleswig-Holstein geforderte Anrufung des Vermittlungsausschusses fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Die Maut-Gegner hatten mautfreie Autobahn-Abschnitte in Grenzregionen gefordert. Leider hätten sie keine Mehrheit bekommen, räumte Meyer ein.

