Ostsee-Sturmhochwasser höher als erwartet

An der Ostseeküste ist das Sturmhochwasser eingetroffen. Mit dem Sturmtief "Axel" stieg bereits seit dem Morgen das Wasser. In einigen Küstenregionen Mecklenburg-Vorpommerns spitzte sich die Lage dann in den Abendstunden zu - aber ohne schwere Schäden anzurichten. Mancherorts lief das Hochwasser höher auf als erwartet. Gegen 23 Uhr lag der Wasserstand in Sassnitz auf Rügen bei 1,29 Meter über Normal, in Warnemünde bei 1,53 Meter. Auch in Wismar ist der Wasserstand weiter hoch. Er lag gegen 23 Uhr bei 1,64 Meter über Normal. Das sind aber schon zwölf Zentimeter unter dem Abend-Höchstwert von 1,76 Meter. Für die Hansestadt war zuvor nur mit Werten von bis zu 1,50 Meter über Normal gerechnet worden. Nach Angaben der Feuerwehr liefen einige Keller voll, Straßen in Hafennähe wurden überschwemmt. Auch in der Rostocker Altstadt wurden einige Straßen überflutet. In Warnemünde lief ein Restaurant voll.

Das Sturmhochwasser ist höher als erwartet NDR//Aktuell - 04.01.2017 21:45 Uhr Das Sturmhochwasser an der norddeutschen Ostseeküste ist am Mittwoch schneller und höher aufgelaufen als vorhergesagt. Erst gegen Mitternacht sollte das Schlimmste überstanden sein.







Höchststände schon vor Mitternacht

Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kam die Sturmflut schneller als erwartet. Die Scheitelpunkte sollten bereits vor Mitternacht erreicht werden. In den Bereichen Lübeck und Greifswald sind Werte bis 1,70 Meter über Normal möglich. Zuletzt waren solche Pegelstände bei einer Ostsee-Sturmflut im November 2006 gemessen worden.

Schleswig-Holstein: Hochwasser steigt schneller als erwartet

Auch in Schleswig-Holstein hat das Sturmhochwasser die Küste erreicht. In Travemünde stieg der Pegel am Abend etwas schneller als erwartet auf 6,68 Meter. Das ist 1,68 Meter höher als der mittlere Wasserstand dort. Auch in Kiel, Heiligenhafen und Neustadt wurden Pegel über 6,50 Meter gemessen. In Lübeck stieg das Wasser höher als erwartet auf 6,64 Meter. Die Feuerwehr rief die Bewohner am Abend auf, ihre Autos von Parkplätzen in Wassernähe wegzufahren. In Flensburg sperrte die Polizei eine Hauptverkehrsstraße am Hafen wegen Überflutung.

Usedom: "Das ist kein Kindergeburtstag"

Auf der Insel Usedom verursachte die Sturmflut größere Schäden. Zwischen Koserow und Zempin gab es Steilufer-Abbrüche. Treppenaufgänge wurden weggerissen , auch Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden. "Das ist kein Kindergeburtstag", sagte der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim. "Das ist schlimmer als erwartet." Das Hochwasser steige noch weiter, der Scheitelpunkt werde auf Usedom erst gegen Mitternacht erwartet.

Größere Buchten besonders betroffen

Ursache für die Sturmflut sind Tief "Axel" und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zieht, schiebe von der zentralen Ostsee einen "Wasserberg" an die südliche Ostseeküste. Größere Buchten, aus denen das Wasser nicht abfließen könne, seien besonders betroffen.

