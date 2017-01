Stand: 04.01.2017 13:07 Uhr

Ostsee-Sturmflut: Scheitelpunkt um Mitternacht

Sturmtief "Axel" ist in der Nacht mit Schneeregen und Graupelschauern über Norddeutschland hinweggefegt - und hat bis auf einige umgestürzte Bäume bisher kaum nennenswerte Schäden angerichtet. Allerdings bereiten sich die Behörden derzeit auf eine Sturmflut an der Ostseeküste vor - es könnte die schwerste seit mehr als zehn Jahren werden. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartet ab Mittwochabend bis Mitternacht Wasserhöchststände von bis zu 1,50 Meter über Normal. In Greifswald und Lübeck könnte das Wasser sogar höher steigen, sagte eine Sprecherin des BSH. Zudem hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung für den Harz herausgegeben. Bei schweren Sturmböen kommt es dort bis heute Abend zu Schneeverwehungen. In Niedersachsen hat es außerdem wegen Blitzeises etliche Unfälle gegeben.

"Küstenschutzanlagen in gutem Zustand"

Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern rechnet damit, dass wegen der Sturmflut Strände überspült und Dünen abgetragen werden könnten. Die Küstenschutzanlagen vor bebauten Gebieten seien jedoch überall in einem Zustand, der derartigen Belastungen standhalte, sagte eine Sprecherin. Mit einer lang andauernden Belastung von Deichen und Dünen wird nicht gerechnet. Noch in der Nacht sollen die Pegelstände sinken.

Die Fähre zwischen Rügen und Hiddensee schränkte wegen der erwarteten Sturmflut den Verkehr ein. Behörden und Kreise in Mecklenburg-Vorpommern sehen sich gegen die anrollenden Wassermassen gut gerüstet. In Greifswald wurde am Mittwochvormittag das Sperrwerk geschlossen, um die Innenstadt vor Hochwasser zu schützen. Auf der Hafeninsel in Stralsund sollen Spundwände das Hafenamt sichern. Auf der vor Wismar gelegenen Insel Poel liegen 30.000 Sandsäcke bereit, die befüllt werden, wenn sich Gefahren abzeichnen.

Schleswig-Holsteiner wappnen sich für Wassermassen

Auch in Schleswig-Holstein bereiten sich Gemeinden und Behörden auf das vermutlich stärkste Hochwasser seit 2006 vor. In Lübeck sollen Autos ab etwa einem Meter über dem mittleren Wasserstand von den Parkplätzen an der Untertrave weggefahren werden. Bis zum Mittag war es noch weniger als ein halber Meter. Bei deutlich über einem Meter können in einigen Häusern der Stadt Keller volllaufen. "Die Menschen kennen das, alle paar Jahre schwappt Wasser in die Keller hinein", sagte ein Lübecker Feuerwehrmann.

In Flensburg könnten bei 1,50 Meter über dem mittleren Wasserstand Parkplätze in Wassernähe überspült werden. Richtig problematisch auch für die Innenstadt werde es erst ab zwei Metern, sagte ein Stadtsprecher.

Größere Buchten besonders betroffen

Ursache für die Sturmflut sind Tief "Axel" und der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal. Das Tief, das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland zieht, schiebe von der zentralen Ostsee einen "Wasserberg" an die südliche Ostseeküste. Größere Buchten, aus denen das Wasser nicht abfließen könne, seien besonders betroffen.

Sturmflutwarnung für Nordseeküste aufgehoben

An der Nordseeküste wurde die Sturmflutwarnung am Mittwochmorgen aufgehoben. Heute werden laut BSH das Nachmittag-Hochwasser sowie das Abend-Hochwasser an der nordfriesischen Küste etwa einen dreiviertel Meter höher als das mittlere Hochwasser eintreten. Der Fährverkehr zur Insel Helgoland ist heute eingestellt.

Sturmflutkategorien Für Nord- und Ostsee gelten unterschiedliche Sturmflutkategorien:

NORDSEE

Sturmflut - 1,5 bis 2,5 Meter über mittlerem Hochwasser (MHW)

Schwere Sturmflut - 2,5 bis 3,5 Meter

Sehr schwere Sturmflut - mehr als 3,5 Meter

OSTSEE

Sturmflut - 1,00 bis 1,25 Meter über mittlerem Wasserstand

Mittlere Sturmflut - 1,25 bis 1,5 Meter

schwere Sturmflut - 1,5 bis 2,00 Meter

sehr schwere Sturmflut - mehr als 2,00 Meter

Genau genommen spricht man bei der Ostsee auch nicht von Sturmflut, sondern von Sturmhochwasser.

Vollgelaufene Keller in Hamburg

In Hamburg hatte es am Mittwochmorgen die erste Sturmflut des Jahres gegeben. Am Hamburger Fischmarkt stieg das Morgenhochwasser auf 2,10 Meter über dem mittleren Hochwasser. Die meisten Fluttore blieben aber offen, wie die Polizei mitteilte. Am tief gelegenen Fischmarkt fuhren Autos und Busse durch das kniehoch auf der Straße stehende Wasser. Offen blieben wie üblich auch die Tore der historischen Fischauktionshalle - damit das Wasser ungestört ablaufen kann. In der Nacht zum Mittwoch gab es in der Hansestadt 20 Feuerwehreinsätze. Sie beschränkten sich auf vollgelaufene Keller und überspülte Straßen. "Es war im Vergleich zu anderen Unwettern eine ruhige Nacht", betonte ein Sprecher. In der vergangenen Woche hatte es in der Hansestadt eine schwere Sturmflut gegeben. Von einer schweren Sturmflut spricht man bei Wasserständen von mehr als 2,50 Meter über Normal.

Umgestürzte Bäume: Bahnen verspäten sich

In Niedersachsen sorgte "Axel" für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Auf der Autobahn 1 zwischen Oyten und Posthausen und auf der A 27 bei Bremen kam es nach Schneeschauern zu mehreren Unfällen. Auch auf den Zugstrecken im Norden verursachten umgestürzte Bäume im morgendlichen Berufsverkehr Verspätungen. Auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg war nur ein Gleis befahrbar, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Betroffen war zudem die Strecke Schwerin-Hamburg. Dort war der Abschnitt zwischen Hagenow Land und Holthusen gesperrt, die Züge wurden über Ludwigslust umgeleitet. Zudem stürzten auch auf der Bahnstrecke Hannover-Bremen mehrere Bäume um. Auf dem Abschnitt zwischen Eystrup und Nienburg wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet - der Fernverkehr wurde weiträumig umgeleitet.

