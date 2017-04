Stand: 11.04.2017 19:21 Uhr

Osterwetter: Eier suchen mit Regenschirm

Versuchen wir's zu Beginn mit einer guten Nachricht: Schokohasen werden diese Ostern draußen nicht in der Sonne schmelzen - denn von warmen Temperaturen sind wir im Norden an den Feiertagen sehr weit entfernt. Anders ausgedrückt: Ostern 2017 soll es ungemütlich werden - mit dichten Wolken, viel Regen, gelegentlich Sonne, Wind und Werten bis maximal 13 Grad Celsius. "Typisches Aprilwetter halt", stellt Kent Heinemann fest. Der Meteorologe vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation hat deshalb auch zwei Empfehlungen für die Ostertage: Im Zwiebellook der Kälte trotzen und die wenigen Sonnenstunden nutzen.

Wetter: Tiefdruck, Thermik und Tendenzen Wie geht das? - 12.04.2017 18:15 Uhr Das Wetter punktgenau vorherzusagen, ist gar nicht so einfach. Eine Menge Daten müssen erfasst und ausgewertet werden. Die Reportage erklärt, wie das geht und wer das macht.







Kaltfront bringt Schietwetter

Grund für das wechselhafte Wetter ist eine Kaltfront, die frische Meeresluft nach Norddeutschland treibt, erklärt Wetterexperte Heinemann. An der Nord- und Ostsee sind am gesamten Osterwochenende Sturmböen möglich. Sogar mit Gewittern muss vielerorts gerechnet werden - besonders gilt das für den Nordosten.

Karfreitag wird es nicht ganz so schlimm

Am Gründonnerstag soll es laut Heinemann wechselnd bewölkt sein und gelegentlich Schauer geben. Auch für den Karfreitag hat der Wetterexperte noch eine vergleichsweise freundliche Prognose: Es wird wolkig mit zeitweiligem Sonnenschein - dabei bleibt es zunächst meist trocken. Im Tagesverlauf droht von Nordwesten her gelegentlich etwas Regen. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 13 Grad. Am Sonnabend ist sehr unbeständiges und windiges Schauerwetter vorhergesagt - vereinzelt auch Graupel oder gewittrige Schauer bei maximal 8 bis 11 Grad.

Launisches Aprilwetter bis Ostermontag

Eher bescheiden geht es auch am Ostersonntag und Ostermontag weiter. Maximal für drei Stunden soll an diesen Tagen die Sonne scheinen. Die Temperaturen bleiben niedrig - und überall im Norden soll es regnen. Deswegen rät Meteorologe Heinemann, das Eiersuchen entweder mit Schirm zu erledigen oder gleich nach drinnen zu verlegen - es sei denn, die Kinder sollen für ein paar Stunden im feuchten Gras wühlen. "Und wer einen ausgiebigen Osterspaziergang plant, sollte nicht aus Zucker sein." Wetterfeste Nordlichter dürften damit eigentlich kein Problem haben.

