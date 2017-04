Stand: 16.04.2017 12:15 Uhr

Osterbotschaft: Liebe ist stärker als der Tod

Mit der Osterbotschaft "Die Liebe ist stärker als der Tod" wollen die Bischöfe der Nordkirche den Menschen nach den Anschlägen der vergangenen Monate Mut und Hoffnung geben. Auch die Bischöfe in Osnabrück und Oldenburg nahmen Bezug auf die weltweite Terrorwelle.

In den Osterbotschaften der Bischöfe in Norddeutschland spiegelt sich die Erschütterung über die jüngsten Anschläge wie etwa in Stockholm, Ägypten und Syrien wieder. Landesbischof Gerhard Ulrich schreibt in seinen Worten zum Osterfest, die Mächte des Todes seien gegenwärtig, würden Angst und Schrecken verbreiten, doch dann gebe es eine geradezu österliche Reaktion: "Menschen versammeln sich an dem Platz, an dem ein Lkw seine Todesspur gezogen hat, und demonstrieren: Uns kriegt ihr nicht klein, unseren Hass bekommt ihr nicht!" so Ulrich. Ostern sei immer auch Protest gegen den vielfältigen Tod: "Er wird nicht das letzte Wort behalten."

Bischöfin Kirsten Fehrs: "Machen wir uns auf den Weg der Liebe"

Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs ruft dazu auf, dem Hass in der Welt entgegenzutreten. Ostern münde in der Hoffnung, dass die Liebe stärker sei als der Tod, sagte sie: "Machen wir uns auf den Weg der Liebe, um den Hass in der Welt zu bannen und reichen dem Leben die Hand", so ihre Forderung. Der Schweriner Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Andreas von Maltzahn, weist darauf hin, dass die "Tränen der Trauer und des Zorns" zur Tat werden und in eine konstruktive Streitkultur, Zusammenhalt und Spenden münden könnten. Der Pommersche Bischof Hans-Jürgen Abromeit schrieb in seiner Osterbotschaft, er sei fassungslos angesichts der Ermordung von 44 koptischen Christen in Ägypten. Er erwarte von der ägyptischen Regierung, alles Menschenmögliche zu tun, damit auch in Ägypten das Leben herrsche und nicht der Tod. Der Schleswiger Bischof Gothart Magaard erinnerte in seiner Osterbotschaft daran, dass die Ostergeschichte alle christlichen Konfessionen weltweit verbindet. "In diesen Tagen gelten unsere Gebete in besonderer Weise unseren Glaubensgeschwistern in Ägypten", sagte er.

Bischof Bode ruft zu Verantwortung und Respekt auf

Der katholische Bischof von Osnabrück Franz-Josef Bode rief in seiner Osterbotschaft zu Verantwortung und Respekt gegenüber der Schöpfung und den Menschen auf. Er kritisierte Menschen, die von Gott Geschaffenes ausbeuteten, sich egoistisch daran bereicherten und todbringend in ihr wüteten. Die Osterbotschaft Jesu Christi vermittele Zuversicht und Hoffnung angesichts der Spannungen und Realitäten in der heutigen Welt. Auch der evangelisch-lutherische Bischof Jan Janssen in Oldenburg mahnte angesichts bewaffneter Konflikte zu mehr Achtung und Verantwortung gegenüber den Menschen. "Gewalt an Gottes Geschöpfen ist, gleich welcher Religion wir angehören, ein Skandal. Mord an Menschenkindern ist Gotteslästerung", sagte der Bischof in seiner Osterpredigt.

