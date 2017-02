Stand: 22.02.2017 17:05 Uhr

Orkanböen fegen über Harz und Nordseeküste

Die vereinzelten stürmischen Böen heute geben nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was den Norden morgen erwartet: Vor allem über die Höhenlagen des Harzes fegt vermutlich ab Donnerstagnachmittag ein Orkan mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde, prognostiziert Peter Schwarz vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab bereits mehrere Unwetterwarnungen heraus. Heute erreichen die Orkanböen auf dem BrockenGeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde.

Genaue Vorhersage des Sturms ist schwierig

Morgen wird es dann nicht nur auf dem Brocken, sondern auch im Flachland von Niedersachsen stürmisch. Am späten Nachmittag rechnet der Meteorologe dort mit Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde, an der ostfriesischen Küste wird es wohl noch heftiger. Auch in Schleswig-Holstein weht es an der Nordseeküste stark. Im Landesinneren dagegen bleibt es vermutlich ruhig, weil der Kern der Tiefausläufer voraussichtlich über dem nördlichsten Bundesland liegt.

Ob Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern etwas von dem Sturm abbekommen, ist noch unklar. "Wenn sich das Zentrum weiter nach Norden verschiebt, dann kann es auch dort einzelne Sturmböen oder Schlimmeres geben", sagt Schwarz. Doch da wir es derzeit mit sogenannten Schnellläufern zu tun hätten, sei eine genaue Vorhersage schwierig: "Die flitzen so schnell herum wie Gokarts und ändern manchmal in letzter Minute ihre Zugbahn", erklärt der Meteorologe.

DWD warnt auch wegen Tauwetter im Harz

Schon heute sorgen nicht nur die Orkanböen im Harz für ungemütliches Wetter. Der DWD warnt bis Freitag vor starkem Tauwetter und hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben. Momentan liegen noch bis zu 60 Zentimeter Schnee in den Höhenlagen. Milde Temperaturen lassen ihn schmelzen. Zwischen 60 und 90 Liter Dauerregen pro Quadratmeter werden erwartet. Zusammen mit dem geschmolzenen Schnee sei mit bis zu 100 Litern Abflussmenge pro Quadratmeter zu rechnen. Es besteht die Gefahr von Überflutungen.

