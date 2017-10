Stand: 10.10.2017 17:49 Uhr

Ohne Fisch keine Fischer: Meerestiere schützen!

In Luxemburg sind neue Fischfangquoten für die Ostsee beschlossen worden. Die Fischereiminister der EU einigten sich darauf, die Fangmengen bei mehreren Fischarten zu verringern. Doch was der Umwelt gut tut, macht den Fischern Sorgen. Es geht - wie so oft - ums Geld.

Ein Kommentar von Karin Bensch, ARD-Korrespondentin in Brüssel

Es gibt einen Spruch, der früher oft auf Autoheckscheiben klebte. In dem heißt es unter anderem: "Erst wenn der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann." Solche beklebten Autoheckscheiben sieht man heute nur noch selten. In der Sache stimmt der Spruch aber immer noch.

Die Kürzungen tun weh, sind aber richtig und wichtig

Ohne Fisch gibt es keine Fischer. Es macht einfach keinen Sinn, wenn sie die Fische, die überhaupt noch herumschwimmen und oft noch viel zu klein sind, aus dem Meer ziehen und sich damit selbst ihre künftige wirtschaftliche Grundlage zerstören. Deshalb ist es richtig, dass Fischer in der Ostsee im kommenden Jahr teilweise deutlich weniger Fische fangen dürfen als bislang.

Ja, die Kürzungen tun weh - vor allem den kleinen Familienbetrieben. Den Fischern, die mit ihren Kuttern auf die Ostsee rausfahren und Heringe, Dorsch und Flundern noch selbst in Handarbeit aus den Netzen holen. Besonders für sie werden die Kürzungen schmerzhaft sein, aber sie sind lebensnotwendig - für die Fische und damit letztlich auch für die Fischer.

Ein guter Kompromiss

Wenn sich die EU-Kommission durchsetzt hätte, wäre zum Beispiel die Fangquote für den Hering in der westlichen Ostsee noch viel drastischer ausgefallen. Sie wollte eine Kürzung von mehr als der Hälfte statt wie jetzt um 39 Prozent. Ein guter Kompromiss, weil er dem entspricht, was Wissenschaftler empfohlen haben, die die Entwicklung der Fischbestände beobachten und auswerten.

Der Aal braucht noch mehr Schutz

Ohne Fisch keine Fischer - das gilt auch für den Aal. Es ist richtig, dass das Fangverbot für die Ostsee erst einmal vom Tisch ist. Denn ein Verbot allein für die Ostsee macht überhaupt keinen Sinn. Bis der Aal dort angekommen ist, hat er zuvor schon viele Meeresgebiete durchschwommen. Aale schlüpfen in der Sargassosee vor der Küste Floridas. Die Larven brauchen etwa drei Jahre, um quer durch den Atlantik bis nach Europa zu gelangen. Die jungen Glasaale schwimmen vorbei an den Küsten Westeuropas, an Spanien, Frankreich und Großbritannien. Und genau dort werden sie bereits abgefischt. Deshalb muss der Aal nicht nur in der Ostsee deutlich stärker geschützt werden, sondern auch im Atlantik und in der Nordsee.

Langfristig muss sich aufseiten der Fischer etwas ändern!

Die meisten Meere rund um Europa sind heute schon total überfischt. Langfristig bräuchte es eigentlich weniger große Fischerfangflotten und weniger Fischer. Damit die, die übrig bleiben, gut von dem Fang leben können, der ökologisch vertretbar ist. Dann müssten auch nicht mehr so viele Fischer EU-Gelder bekommen, die kompliziert zu beantragen sind und meist überhaupt nicht ausreichen, um die finanziellen Ausfälle aufzufangen. Das würde auch bedeuten, dass der Fisch teurer werden müsste, damit auch Verbraucher verstehen, dass viele Fischarten mittlerweile kostbare, weil seltene Lebensmittel geworden sind. Und damit nicht erst der letzte Fisch gefangen werden muss, damit wir merken, dass man Geld nicht essen kann.

