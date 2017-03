Stand: 08.03.2017 10:57 Uhr

Özoguz: Deutsch-Türken noch besser integrieren

Die deutsch-türkischen Beziehungen bleiben in schwerem Fahrwasser. Nach den Nazi-Vergleichen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan legte Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Auftritt in Hamburg nach und sagte, Türken würden in Deutschland systematisch unterdrückt.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD) aus Hamburg, äußerte sich auf NDR Info zur Stimmungslage der in Deutschland lebenden Türken. Außerdem warf sie der türkischen Regierung Propaganda im Fall Deniz Yücel vor.

Was steckt hinter der Begeisterung für Erdogan?

Özoguz versteht Sehnsucht nach "starkem Mann" NDR Info - Infoprogramm - 08.03.2017 07:08 Uhr Autor/in: Stefan Schlag Die Integrationsbeauftragte Özoguz hat auf NDR Info die Begeisterung für Präsident Erdogan unter Türken in Deutschland mit der Sehnsucht nach einem "starken Mann" erklärt.







Die SPD-Bundestagsabgeordnete Özoguz erklärt sich die Begeisterung einiger Deutsch-Türken für Präsident Erdogan mit psychologischen Faktoren. "Dieses Gefühl, da ist ein starker Mann, der eben auch einem so starken Land wie Deutschland mal sagt, dass man sich eben nicht alles gefallen lassen will". Außerdem bemerke sie bei einigen Deutsch-Türken, die hier aufgewachsen seien, eine Haltung, die besage: "Wir sind doch nie für voll genommen worden. Wir sind immer nur als 'Naja, ihr seid halt irgendwie Türken' gesehen worden."

Außerdem könne Erdogan damit punkten, dass er die Türkei ja "tatsächlich einige Jahre extrem vorangebracht" habe. Jetzt stürze er das Land aber in große Gefahr, sagte Özoguz.

Deutsch-Türken eine faire Chance geben

Die Frage, warum es nicht gelungen sei, diese Menschen stärker an die Bundesrepublik zu binden, beantwortete die SPD-Politikerin auch mit ihrer persönlichen Biografie. "Ich bin jetzt seit drei Jahren Integrationsbeauftragte und das erste Kabinettsmitglied, das eine Einwanderungsgeschichte hat." Es sei erst seit dem Jahr 2000 ins Bewusstsein gerückt, dass Menschen mit Einwanderungshintergründen dazu gehörten. Dafür müsse mehr getan werden, nicht nur per Gesetz, sondern auch gesellschaftlich. Die Menschen müssten eine faire Chancen bekommen, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein.

Die Türkei lieben - und gegen das Präsidialsystem sein

In vielen Fällen habe das aus Sicht von Özoguz auch gut funktioniert. Aber bei einigen sei es so, dass sie das Gefühl hätten, hier nur als "der Türke" angesehen zu werden. Deshalb seien sie froh, dass es "diesen starken Mann in der Türkei gibt". Von Regierungsseite in Ankara werde im Einklang damit die Gleichung aufgemacht, wer gegen Erdogan sei, sei gegen die Türkei. Die Verantwortlichen versuchten ein Bild in der Öffentlichkeit zu verhindern, wonach es "unglaublich viele Menschen gibt, die natürlich die Türkei lieben, aber gerade deshalb gegen das Präsidialsystem sind".

Türkische Regierung betreibt Propaganda mit dem Fall Yücel

Nach Ansicht der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung instrumentalisiert die türkische Seite in diesem Zusammenhang auch den inhaftierten deutsch-türkischen "Welt"-Journalisten Deniz Yücel. Der Fall komme der türkischen Regierung da "schon fast gelegen". Yücel sei jemand, der sich nicht überall Freunde gemacht habe, da könne man schon mal verbal auf ihn einschlagen, so Özoguz. "Da wird im Moment leider [...] große Propaganda gemacht", um zu beweisen, dass Deutschland gegen die Türkei sei.

Es gebe aber auch immer Menschen in der Türkei, die dieser Fall nachdenklich stimme, auch wenn sie nicht laut auf der Straße demonstrierten. Große Hoffnung, dass Yücel demnächst frei komme, habe sie aber nicht, sagte Özoguz.

