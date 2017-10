Stand: 10.10.2017 11:36 Uhr

Neue Ostsee-Fangquoten: Fischer fordern Geld

Die Heringe in der westlichen Ostsee sollen geschont werden. Die EU-Minister haben sich nach rund 20-stündigen Verhandlungen auf neue Fangquoten im kommenden Jahr verständigt. Die für Deutschland wichtigen Bestände in der westlichen Ostsee dürfen demnach um 39 Prozent weniger befischt werden. Das teilte der estnische Minister Siim Kiisler mit; sein Land hat den EU-Vorsitz inne.

Der Verband der Deutschen Kutter- und Küstenfischer forderte, das in diesem Jahr begonnene Hilfsprogramm für die Dorschfischer müsse auf die Heringsfischerei ausgeweitet werden.

"Viele haben Existenzängste"

Die Senkung der Heringsquote macht den Fischern in Mecklenburg-Vorpommern Sorgen: "Viele haben Existenzängste, wie sie das Jahr überstehen sollen", sagte der Chef der Fischereigenossenschaft Freest, Michael Schütt. Allein die 26 Fischer seiner Genossenschaft müssten im kommenden Jahr mit Umsatzeinbußen von 350.000 Euro rechnen. Landesweit könnten sich die Einbußen auf 1,6 Millionen Euro belaufen. Schütt sagte: "Wir können die Verluste nicht durch den Fang anderer Arten kompensieren", die Fischer seien auf die Hilfe der Politik angewiesen. Im vergangenen Jahr war bereits für den Dorsch in der westlichen Ostsee die Quote um 56 Prozent gekürzt worden.

Gekürzte Fangmengen auch bei Dorsch, Scholle und Lachs

Die EU-Minister beschlossen auch, dass die Fangmengen beim Dorsch in der östlichen Ostsee im kommenden Jahr um acht Prozent gekürzt werden. In der westlichen Ostsee bleibt die Dorschfangquote unverändert. In der gesamten Ostsee dürfen im kommenden Jahr zehn Prozent weniger Scholle und fünf Prozent weniger Lachs gefischt werden.

Um 20 Prozent erhöht werden hingegen die erlaubten Fangmengen für Hering in der zentralen Ostsee und geringfügig für Sprotte um ein Prozent in der gesamten Ostsee.

Schmidt stellt Fischern Hilfe in Aussicht NDR Info - Aktuell - 10.10.2017 07:50 Uhr Autor/in: Markus Schubert Wie haben sich die Fischbestände entwickelt? Wo muss der Fang gedrosselt werden? Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) im NDR Info Interview.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aalfangverbot kommt nicht

Die Fangmengen für den westlichen Dorsch sollen demzufolge im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben. Ein Aalfangverbot für die Ostsee konnte die EU-Kommission nicht bei den Ministern durchsetzen. Stattdessen soll eine gesamteuropäische Lösung gesucht werden.

Kompromiss zwischen Fischerei-Interessen und Schutz der Bestände

In den Verhandlungen zu den Fangquoten geht es jedes Jahr darum, Kompromisse zwischen den Interessen der Fischfangindustrie und dem Schutz der Fischbestände zu finden. "Die notwendigen Quotenkürzungen sind schmerzlich für die deutschen Ostseefischer. Aber: Nur gute Bestände sichern langfristig die wirtschaftliche Perspektive der Ostseefischerei", sagte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU).

Naturschutzorganisation kritisiert Kompromiss

Der Naturschutzorganisation WWF genügt der Schutz nicht. Die Situation der deutschen "Brotfische" in der westlichen Ostsee sei besorgniserregend. Bei den Beständen von Dorsch und Hering hätten die Minister die Bestandserholung bisher nicht in den Griff bekommen, sagte WWF-Fischereiexpertin Stella Nemecky: "Die diesjährige Entscheidung ist zwar ein guter Schritt, wird aber das Ziel der Fischereipolitik, bis 2020 gesunde Bestände zu erreichen, verfehlen."

Über die Fangquoten für die Nordsee und den Atlantik wird voraussichtlich im Dezember entschieden.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 10.10.2017 | 07:15 Uhr