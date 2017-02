Stand: 16.02.2017 09:44 Uhr

Neue Kriminalstatistik: Mehr Straftaten als 2015

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Zahl der Straftaten in Schleswig-Holstein ist zum dritten Mal in Folge gestiegen - um zwei Prozent. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr rund 207.000 Straftaten. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Stefan Studt (SPD) heute in Kiel vorgestellt hat. Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Aufklärungsquote stieg um 2,4 Prozent und die Zahl der Wohnungseinbrüche ging deutlich zurück.

Mehr Täter aus dem Ausland

Vor allem bei den Verstößen gegen das Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsgesetz gab es Zuwachs. Dieser Anstieg ist durch die Flüchtlinge, die 2016 nach Schleswig-Holstein kamen, zu erklären. In diesem Bereich gab es rund ein Viertel mehr Straftaten. Ohne diese Straftaten läge der Anstieg insgesamt nur bei 0,3 Prozent.

Ebenfalls angestiegen ist die Zahl der Straftaten, die Ausländer im vergangenen Jahr begingen - um 2,6 Prozent. Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht wurden hier nicht berücksichtigt. Insgesamt wurde rund jede vierte Straftat von einem nichtdeutschen Tatverdächtigen ausgeübt.