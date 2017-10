Stand: 10.10.2017 06:19 Uhr

Nach "Xavier": Weitere Bahnstrecken wieder frei

Nach und nach werden nach dem Sturmtief "Xavier" weitere gesperrte Bahnstrecken in Norddeutschland wieder freigegeben. So soll heute früh der reguläre Verkehr zwischen Osnabrück und Hamburg wieder anlaufen. Auch auf dem Streckenabschnitt zwischen Stade und Hamburg sollen ab heute wieder Züge auf der Regionalexpress-Verbindung zwischen Cuxhaven, Stade und Hamburg rollen. "Teilweise hatten sich Fundamente der Oberleitungen aus dem Boden gelöst, die komplett neu gebaut werden müssen", erläuterte die Bahn. "Rund um die Uhr arbeiten Spezialkräfte weiter an der Beseitigung der Sturmschäden und der Wiederherstellung der Signal- und Oberleitungsmasten." Einschränkungen oder Verspätungen seien nach wie vor möglich. Reisende sollten sich daher weiterhin vor Fahrtantritt etwa online bei der Deutschen Bahn oder über die kostenlose Sondertelefonnummer 0 8000 99 66 33 informieren. Informationen gibt es auch auf den Webseiten der Privat-Bahn-Unternehmen wie Metronom, Nordwestbahn, erixx und enno.

Weiterhin Einschränkungen für Bahn-Pendler von Berlin nach Hamburg

Die Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg ist seit Montag wieder frei - allerdings nur in eine Richtung. Von Hamburg nach Berlin können Pendler bereits seit Sonntag wieder auf direktem Wege fahren. Von der Hauptstadt aus in Richtung Hamburg werden die Züge allerdings weiter über Stendal und Uelzen umgeleitet, wie ein Bahnsprecher sagte. Reisende müssen hier mit etwa 60 Minuten Verlängerung der Fahrzeit und vereinzelten Zugausfällen rechnen. Die Umleitung werde noch bis zum 16. Oktober bestehen, teilte die Deutsche Bahn am Montagabend mit.

Regionalverkehr: Zwischen Hamburg und Bremen läuft es wieder

Die Regionalexpress-Züge der Bahngesellschaft Metronom fahren nun wieder zwischen Hamburg und Bremen. Die Verbindung sei wieder freigegeben, teilte das Unternehmen am Montagabend in Uelzen mit. Es sei jedoch mit Verspätungen zu rechnen.

Auf der Strecke Schwerin-Hamburg rollt der Verkehr erst eingleisig. Alle zwei Stunden fahren Nahverkehrszüge, allerdings teilweise mit Verspätungen, so ein Bahnsprecher. Die Intercitys fallen aus.

Deutlich früher als erwartet sollen zwischen Leer, Oldenburg und Bremen wieder Züge fahren können. Die Sperrung soll laut Deutscher Bahn am Mittwochabend enden. Bis dahin setzt die Bahn auch Express-Busse ein. Ursprünglich sollte auch diese Sperrung erst am 16. Oktober aufgehoben werden. Zwischen Hannover und Wolfsburg fahren die Züge seit Montagmorgen eingleisig. Auch die Verbindung Bremerhaven-Bremen wird wieder planmäßig befahren. Auf der Strecke Hannover-Braunschweig-Magdeburg fahren die Züge einem Bahnsprecher zufolge wieder nach Plan.

Störungen auch bei privaten Bahnunternehmen

Im Nahverkehr müssen Reisende ebenfalls noch mit Zugausfällen oder Verspätungen im Norden rechnen. Wie Metronom mitteilte, bleibt die Strecke zwischen Bremen und Rotenburg gesperrt. Dort fahren Busse. Der Abschnitt Rotenburg-Hamburg ist seit dem frühen Montagmorgen wieder befahrbar. Die Strecke des RE4 zwischen Hamburg und Bremen wurde am Montagabend wieder freigegeben. Auch mehrere Routen der Nordwestbahn sind noch unpassierbar, wie das Unternehmen mitteilte.

Fahrkarten bleiben länger gültig

Wer wegen der Folgen von Sturm "Xavier" mit seiner Fahrkarte nicht ans Reiseziel kam, kann sie bis einschließlich 15. Oktober weiter benutzen. Auch die Zugbindung für Tickets ist nach Angaben der Deutschen Bahn aufgehoben. Außerdem können Tickets ohne Gebühr zurückgegeben werden, wenn die Zugfahrt nicht angetreten wird.

Schäden auf 1.000 Kilometern

In einer Bilanz listete die Bahn die Schäden auf: Mehr als 1.000 Streckenkilometer seien betroffen gewesen. An mehr als 500 Stellen habe es Beschädigungen gegeben, die von Bäumen auf den Gleisen oder den Oberleitungen bis zu umgeknickten Oberleitungsmasten reichten. Alleine auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg habe es auf einer Länge von mehr als 40 Kilometern "massive Beschädigungen" gegeben.

Hamburg: Schäden in Millionenhöhe

In Hamburg hat Orkan "Xavier" Schäden in Millionenhöhe hinterlassen. Das teilte die Gebäudeversicherung Hamburger Feuerkasse am Montag mit. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Feuerkasse, sagte im Gepräch mit NDR 90,3, dass noch immer Schadensmeldungen im Minutentakt eingingen. Bisher wurden rund 2.500 Schäden gemeldet, davon hauptsächlich beschädigte Dächer und zerschlagene Wintergärten. Breuer rechnet mit Zahlungen an Kunden von zwei bis drei Millionen Euro.

Der Sturm hatte am Donnerstag den Zugverkehr im Norden Deutschlands lahmgelegt. Drei Menschen waren dabei in Norddeutschland ums Leben gekommen, fünf weitere starben in anderen Teilen Deutschlands.

