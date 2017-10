Stand: 07.10.2017 12:30 Uhr

Nach "Xavier": Mehrere Bahnstrecken wieder frei

Nach dem Sturmtief "Xavier" läuft der Bahnverkehr in Norddeutschland nach und nach wieder an. Reisende müssen aber noch einige Tage lang mit Behinderungen rechnen. Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwieriger als zunächst angenommen. "Das Problem ist, dass Bäume teilweise durch das nasse Erdreich nachkippen und wir dadurch erneut mit der Kettensäge ranmüssen", sagte eine Bahnsprecherin am Samstagmorgen. "Wir arbeiten mit Hochdruck, aber es gibt Unwägbarkeiten. Darum ist eine genaue Prognose leider derzeit noch nicht möglich." Die Strecke Hamburg-Berlin wird laut Deutscher Bahn erst am Montag wieder befahrbar sein. Den Reisenden werde seit dem Morgen eine Umleitung über Uelzen und Stendal angeboten - allerdings nur "vereinzelt und mit wenig Kapazitäten". "Es gibt eine Fahrzeitverlängerung von ungefähr 60 Minuten", sagte die Sprecherin. Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist besonders schwer von dem Sturmtief betroffen. Auf einer Länge von sechs Kilometer sind die Oberleitungen massiv beschädigt.

Bahnchaos nach Sturmtief "Xavier" NDR//Aktuell - 06.10.2017 21:45 Uhr Lange Warteschlangen, erschöpfte Reisende und kein Plan, wie es weitergeht. Sturmtief "Xavier" hat in ganz Norddeutschland für Chaos gesorgt - das auch weiter anhält.







Warteschlangen in Hannover

Eine gute Nachricht gibt es aber für Bahnreisende: Zwischen Hamburg und Hannover fahren die Züge wieder in beiden Richtungen - "aber noch nicht unter voller Last". Die wichtige Strecke zwischen Hannover und Berlin war hingegen am Morgen noch immer gesperrt, wie eine Sprecherin sagte. Unter Umständen könnten dort am Nachmittag die ersten Züge fahren. Aber dies sei noch nicht sicher. Am Hauptbahnhof Hannover bildeten sich am Samstagmorgen erneut lange Schlangen vor den Informationsschaltern. Unterdessen habe sich die Lage am Hamburger Hauptbahnhof nach Angaben der Deutschen Bahn beruhigt. In der Nacht zum Sonnabend seien die Hotelzüge, die gestrandeten Reisenden zur Verfügung standen, in Hannover, Braunschweig, Bremen und Hamburg kaum genutzt worden. Viele seien auf alternative Transportmöglichkeiten ausgewichen, so die Bahn.

Weiterhin Zugausfälle in Niedersachsen

Die Reisenden müssen am Wochenende auf mehreren Strecken in Niedersachsen noch mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Verbindung zwischen Hannover und Bremen soll demnach am Sonntag wieder aufgenommen werden. Zwischen Bremen und Hamburg seien zunächst weiterhin Ersatzbusse im Einsatz. Die Verbindung Osnabrück-Hamburg werde voraussichtlich am 9. Oktober wieder aufgenommen. Die Strecke Leer-Oldenburg-Berlin soll nach Angaben des Unternehmens noch bis zum 11. Oktober gesperrt sein.

Videos 05:12 Der Tag nach dem Unwetter Hamburg Journal Sturmtief "Xavier" hat Hamburg mit voller Wucht getroffen. Der Bahnverkehr wurde zeitweilig komplett eingestellt. Auch einen Tag später sitzen noch viele Reisende fest. Video (05:12 min)

Fahrkarten bleiben länger gültig

Die Bahn rät, Durchsagen zu beachten und die Online-Fahrpläne zu checken. Über aktuelle sturmbedingte Ausfälle von Fernverkehrsverbindungen informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite und hat eine kostenlose Sondertelefonnummer 0 8000 99 66 33 für Reiseauskünfte geschaltet. Wer am Donnerstag mit seiner Fahrkarte nicht ans Reiseziel kam, kann sie bis einschließlich 15. Oktober weiter benutzen. Auch die Zugbindung für Tickets ist nach Angaben der Deutschen Bahn aufgehoben. Außerdem können Tickets ohne Gebühr zurückgegeben werden, wenn die Zugfahrt nicht angetreten wird.

Private Bahngesellschaften raten von Bahnreisen ab

Auch die privaten Bahngesellschaften Metronom und Erixx raten Reisenden, sich auf ihren Webseiten über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Alle Fahrgäste wurden gebeten, bis einschließlich des Wochenendes auf Bahnreisen zu verzichten. Noch sei nicht absehbar, wann die Strecken wieder zuverlässig befahren werden können. Die Kapazitäten der eingesetzten Busse seien erschöpft, die großen Bahnhöfe überfüllt.

"Xavier" kam überraschend schnell

Anfang der Woche hatten die Meteorologen noch vor "frischem Wind", nicht aber vor Sturm oder Orkanböen gewarnt. "Der Sturm 'Xavier' war ein sogenannter Schnellläufer, der sich innerhalb von 24 Stunden aufgebaut hat", erklärte Elham Emami vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation NDR.de. Deren Zugbahn lasse sich schlecht vorhersagen. Die Berechnungsmodelle seien selbst am Donnerstag noch unterschiedlich ausgefallen, so Emami weiter. Drei Menschen kamen bei dem Sturm in Norddeutschland ums Leben, bundesweit waren es sogar insgesamt acht Menschen.

