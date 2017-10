Stand: 07.10.2017 22:25 Uhr

Nach "Xavier": Bahn kommt wieder in Fahrt

Nach dem Sturmtief "Xavier" ist der Bahnverkehr in Norddeutschland wieder angelaufen. Die wichtige Ost-West-Verbindung zwischen Berlin und Hannover ist seit Sonnabendnachmittag wieder frei. Auch zwischen Hamburg und Hannover fahren Züge in beiden Richtungen. "Aber noch nicht unter voller Last", sagte eine Bahnsprecherin. Reisende müssen noch einige Tage lang mit Behinderungen rechnen. Die Strecke Hamburg-Berlin etwa soll erst am Montag wieder befahrbar sein. Bis dahin gibt es die Möglichkeit, von Hamburg über Uelzen und Stendal nach Berlin zu fahren - das dauert aber rund eine Stunde länger. Die Verbindung Bremen-Hannover soll am Sonntag wieder aufgenommen werden.

Zugverkehr: Die Lage entspannt sich langsam Hallo Niedersachsen - 07.10.2017 19:30 Uhr Aufgrund des Sturms kam es immer wieder zu Ausfällen im Bahnverkehr. Langsam entspannt sich die Lage am Bahnhof in Hannover, doch noch immer sind Strecken gesperrt.







Fahrkarten bleiben länger gültig

Die Bahn rät, Durchsagen zu beachten und die Online-Fahrpläne zu checken. Über aktuelle sturmbedingte Ausfälle von Fernverkehrsverbindungen informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite und hat eine kostenlose Sondertelefonnummer 0 8000 99 66 33 für Reiseauskünfte geschaltet. Wer wegen der Folgen von Sturm "Xavier" am Donnerstag mit seiner Fahrkarte nicht ans Reiseziel kam, kann sie bis einschließlich 15. Oktober weiter benutzen. Auch die Zugbindung für Tickets ist nach Angaben der Deutschen Bahn aufgehoben. Außerdem können Tickets ohne Gebühr zurückgegeben werden, wenn die Zugfahrt nicht angetreten wird.

Auch private Bahngesellschaften wie Metronom, Erixx und Nordwestbahn raten Reisenden, sich auf ihren Webseiten über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Einige Unternehmen hatten ihre Fahrgäste gebeten, bis einschließlich des Wochenendes auf Bahnreisen zu verzichten, um nicht ins Chaos auf den Bahnhöfen zu geraten.

"Xavier" richtet schwere Schäden an

































Manche Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern weiter ohne Strom

In Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sind wegen "Xavier" noch immer Haushalte ohne Strom. Am Samstagabend seien etwa 40 Kunden in kleineren Orten betroffen gewesen, teilte der Energieversorger Wemag in Schwerin mit. Einige von ihnen würden erst am Sonntag wieder mit Strom versorgt werden können. Wegen herabfallender Äste habe es neue Störungen gegeben. Das Unternehmen setzte nach eigenen Angaben auch Notstromaggregate ein, damit Haushalte nicht im Dunkeln sitzen und ohne Heizung leben müssten. "In einigen besonders schwer betroffenen Regionen beziehungsweise bei witterungsbedingt schwer zugänglichen Trassen dauern die Aufräumarbeiten an", erklärte eine Sprecherin. Unmittelbar nach dem Sturm am Donnerstag waren 35.000 Kunden von dem Stromausfall betroffen.

Auf "Xavier" folgt Tief "Yap"

Das nächste stürmische Tief hat den Norden bereits erreicht: Auf "Xavier" folgte "Yap" und brachte vor allem an den Küsten und im Harz starke Böen mit. "Das ist nicht damit zu vergleichen, was wir in den letzten Tagen hatten", betonte Meteorologe Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst. Gefahr drohe aber durch von "Xavier" vorgeschädigte Äste und Bäume. Laut Vorhersage soll es auch am Sonntag windig bleiben, allerdings soll sich die Sonne öfter zeigen und der Regen langsam abziehen.

"Xavier" kam überraschend schnell

Das Ausmaß der Schäden durch Sturm "Xavier" hatte viele Menschen überrascht. "'Xavier' war ein sogenannter Schnellläufer, der sich innerhalb von 24 Stunden aufgebaut hat", erklärte Elham Emami vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation NDR.de. Deren Zugbahn lasse sich schlecht vorhersagen. Die Berechnungsmodelle seien selbst am Donnerstag noch unterschiedlich ausgefallen, so Emami weiter. Drei Menschen kamen bei dem Sturm in Norddeutschland ums Leben, fünf weitere starben in anderen Teilen Deutschlands.

