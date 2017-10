Stand: 30.10.2017 08:00 Uhr

Nach "Herwart": Drei Tote und Bahnchaos

Das Sturmtief "Herwart" ist am Sonntag mit Böen in Orkanstärke über Norddeutschland gezogen. In der Spitze wurden Windgeschwindigkeiten von 140 Kilometern pro Stunde auf Sylt und Hiddensee, 130 km/h auf Fehmarn und 120 km/h in Warnemünde gemessen. Drei Menschen starben infolge des Sturms. Auch heute gibt es Probleme beim Zugverkehr.

Bootsfahrer und Camper kommen ums Leben

Auf dem Peenestrom bei Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei sächsischen Urlaubern. Rettungskräfte konnten eine Frau und einen Mann zunächst retten. Die 48-Jährige starb gestern Abend im Krankenhaus, in der Nacht starb auch der 56-Jährige, wie die Polizei mitteilte. Die Suche nach einem dritten Passagier blieb bisher erfolglos, sie soll heute fortgesetzt werden.

In Sehestedt im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch kam ein 63 Jahre alter Camper ums Leben. Er wurde am frühen Sonntagmorgen von der Sturmflut an der Nordseeküste überrascht. Wie die Polizei mitteilte, wurde er von den Wassermassen mitgerissen und ertrank.

Havarierter Frachter noch nicht geborgen

In der Deutschen Bucht vor der Insel Langeoog wird weiter versucht, den manövrierunfähigen Frachter "Glory Amsterdam" zu bergen. Wie das Havariekommando mitteilte, würden sich 22 Menschen auf dem Schiff befinden, seien aber unverletzt. Der Frachter sei unbeladen, habe jedoch etwa 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord. Versuche, den Schüttgutfrachter abzuschleppen, seien fehlgeschlagen. Die Schleppleinen seien bei bis zu sieben Meter hohen Wellen immer wieder gerissen. Seit gestern Abend liegt der Frachter den Angaben zufolge auf Grund.

Fernverkehr weiterhin stark eingeschränkt

Der dritte schwere Herbststurm der Saison hat den Bahnverkehr im Norden am Sonntag weitgehend lahmgelegt. Wegen umgestürzter Bäume musste die Deutsche Bahn zahlreiche Strecken sperren. Vor allem im Fernverkehr geht auch heute vielerorts nichts.

Es fahren weiterhin keine Züge zwischen Hamburg und Kiel, Westerland, Lübeck, Puttgarden, Rostock sowie Stralsund, wie die Bahn am Morgen mitteilte. Auch auf den Strecken Berlin-Stralsund sowie Dortmund-Bremen-Hamburg sind noch keine Fernzüge unterwegs. Die Verbindung zwischen Hannover und Berlin werde voraussichtlich heute wieder aufgenommen, ebenso zwischen Hannover, Bremen und Norddeich. Um 14 Uhr soll dann die Strecke Hamburg-Berlin folgen.

Die Bahn veröffentlicht auf ihrer Homepage laufend aktualisierte Detailinformationen zum Fernverkehr und Regionalverkehr und hat eine Sonder-Hotline unter 08000-996633 geschaltet. Tickets für ausgefallene Verbindungen behalten ihre Gültigkeit. Beeinträchtigt sind auch die privaten Bahnbetreiber Metronom, Erixx, Enno und ODEG. Die Nordwestbahn teilte mit, dass heute alle Züge wieder fahren könnten, Verspätungen seien aber möglich.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Sturm löste zahlreiche Feuerwehreinsätze aus. Allein in Hamburg mussten die Helfer nach eigenen Angaben rund 900 Mal ausrücken, in den schleswig-holsteinischen Kreisen Pinneberg, Dithmarschen und Steinburg mehr als 230 Mal, in Westmecklenburg rund 200 Mal. Die Feuerwehr Hannover berichtete ebenfalls von vielen Einsätzen. Meist ging es darum, Bäume und Äste auf Autos, Straßen und Gehwegen zu entfernen und umgekippte Baugerüste zu beseitigen. In mehreren norddeutschen Orten fielen zudem Bäume auf Wohnhäuser.

Im Oberharz sind Polizeiangaben zufolge zahlreiche blockierte Straßen gesperrt worden, so etwa die Strecke zwischen Bad Harzburg und Torfhaus und Straßen im Raum Clausthal-Zellerfeld. Eine historische Mühle im nordfriesischen Oldenswort wurde durch den Sturm schwer beschädigt. Auf der B 5 bei Witzwort im Kreis Nordfriesland überschlug sich ein Wagen, als der Fahrer abgerissenen Ästen ausweichen wollte. Zeitweise waren etwa 9.000 Westmecklenburger vom Stromnetz abgeschnitten. Auch auf Sylt fiel der Strom aus. Auf der A 20 bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) verursachte "Herwart" eine fünf Zentimeter dicke Eisdecke aus Hagelkörnern. Dort wurden zwei Menschen bei einem Unfall mit sechs beteiligten Autos verletzt.

Sturmflut in Hamburg und an den Küsten

Der Hamburger Hafen wurde am Sonntagmorgen von einer Sturmflut erfasst. Der Höchststand lag dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge bei mehr als drei Metern über dem mittleren Hochwasser. Im Laufe des Vormittags gingen die Pegelstände allmählich zurück. Teile des Hafens, der Speicherstadt und der Hafencity waren von der Innenbehörde gesperrt worden. Der Feuerwehr zufolge wurden der Fischmarkt und andere tiefliegende Gebiete an der Elbe überflutet, eine Tiefgarage in der Hafencity lief voll.

An der Nordsee gab es nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) an vielen Orten ebenfalls eine schwere Sturmflut. Am Emssperrwerk in Gandersum, in Bensersiel, Wilhelmshaven, Cuxhaven und Bremerhaven lagen die Wasserstände mehr als zwei Meter höher als normal. Auf den Ostfriesischen Inseln wurde die Zwei-Meter-Marke nicht geknackt - die gemessenen Wasserstände sind daher nicht mit denen der schweren Sturmflut Anfang Dezember 2013 zu vergleichen. Auf Wangerooge ist der Sand am Bade- und Burgenstrand laut Insel-Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos) zu 80 Prozent weggespült worden.

"Herwart" in MV stärker als "Xavier"

Für die Ostsee gilt bis heute früh weiterhin eine Sturmflutwarnung des BSH. Dort werden Wasserstände erwartet, die um bis zu einen Meter über dem mittleren Wasserstand liegen. Im Nordosten wütete "Herwart" weitaus stärker als "Xavier" vor drei Wochen. Auf Hiddensee seien laut ansässigem Wetterstudio Orkanböen von 140 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Über Warnemünde fegte der Orkan der Stärke 12 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 118 Stundenkilometern hinweg. "Xavier" hatte es in Mecklenburg-Vorpommern Anfang des Monats in der Spitze nur auf 111 Stundenkilometer gebracht.

Es wird kälter

Ab Sonntagmittag flachte "Herwart" auch im Nordosten ab. Der Sturm brachte auch kühlere Temperaturen. In den Höhenlagen des Harzes geht der Regen in Schnee über. Richtig frisch wurde es mit drei bis vier Grad in der vergangenen Nacht. Heute gibt es zunächst eine Verschnaufpause mit recht freundlichem und trockenem, aber kühlem Wetter. Zum Feiertag am Dienstag sind neue Niederschläge und weiter sinkende Temperaturen zu erwarten.

