Stand: 09.03.2017 15:00 Uhr

Mehr Kriminalität an Bahnhöfen und Flughäfen

Um 5,2 Prozent ist die Kriminalität an norddeutschen Bahnhöfen und Flughäfen im vergangenen Jahr gestiegen. Während die Zahl der Körperverletzungen in Hamburg, Niedersachsen und Bremen um 8,8 Prozent stieg, sanken die Fälle von Handgepäck- und Taschendiebstählen um 15,5 Prozent. Das teilte die zuständige Bundespolizeidirektion in Hannover mit. Insgesamt wurden 66.507 Straftaten festgestellt. Bei knapp einem Drittel handelte es sich um Migartionsdelikte - Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis oder Visum.

Taschendiebe immer professioneller

Große Wirkung zeigt der Einsatz von Videotechnik in den Bahnhöfen bei der Identifizierung von Taschendieben. Dabei helfen auch gemeinsame Fahndungseinsätze von Landes- und Bundespolizei. "Besonders zu schaffen macht uns bei den Taschendieben, dass wir es zu einem erheblichen Teil mit professionellen Tätern zu tun haben", sagte Bundespolizeipräsident Martin Kuhlmann. "Diese Personen machen nach einer polizeilichen Festnahme und Entlassung sofort weiter." Jeder zweite festgestellte Tatverdächtige hatte die algerische oder marokkanische Staatsangehörigkeit.

Hamburg verzeichnet am meisten Taten

In Hamburg wurden mit 2.014 Delikten die meisten Körperverletzungen begangen. Weitere Schwerpunkte waren Hannover mit 684 und Bremen mit 514 Körperverletzungen. Als Täter wurden zumeist deutsche Staatsangehörige festgestellt.

Wie in den Vorjahren schon waren Fußballeinsätze ein Schwerpunkt der Bundespolizei im Norden. Um Fans im Blick zu halten, waren fast 6.000 Beamte über 44.000 Stunden im Einsatz. Unter dem Strich waren mehr als eine halbe Million Fans mit der Bahn unterwegs, 320 Straftaten wurden in dem Zusammenhang angezeigt. Das Vorgehen, vor Problempartien Flaschen, Alkohol, Pyrotechnik und Vermummung in den Bahnen zu verbieten, hat sich aus Sicht der Polizei bewährt. "Diese Maßnahme hat sich bei der Eindämmung der Gewalt bewährt und wird 2017 fortgesetzt", sagte Kuhlmann.

