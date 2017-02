Stand: 10.02.2017 15:11 Uhr

Landwirte begrüßen Aus für "Neue Bauernregeln"

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hat die umstrittene Plakataktion mit "neuen Bauernregeln" gestoppt und um Entschuldigung gebeten. Sie setze stattdessen auf einen Dialog mit den Landwirten, machte die Ministerin am Freitag deutlich. Mit der Kampagne wollte das Umweltministerium auf Missstände in der Landwirtschaft hinweisen und für mehr Nachhaltigkeit werben. Damit hatte sich das SPD-geführte Haus allerdings den Zorn Tausender Landwirte zugezogen.

Landvolkverband: "Richtige Entscheidung"

In den norddeutschen Bundesländern Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurde die Entscheidung der Umweltministerin überwiegend begrüßt. Der erste Vorsitzende des Kreislandvolkverbands Oldenburg, Jürgen Seeger, sagte, dass der Stopp der Kampagne der richtige Weg sei. Hendricks habe den Eindruck erweckt, sie stehe nicht hinter den Landwirten. Auch Niedersachsens grüner Agrarminister Christian Meyer hält die Rücknahme der Plakate für richtig.

Landwirte wollen Protest fortsetzen

Vertreter des emsländischen Landvolks nahmen die Entscheidung ebenfalls positiv auf. Dennoch werden sie ihren Protest fortsetzen. Ein Poster mit einer selbstgedichteten Bauernregel "Bleibt dein Teller heute leer, gibt es wohl keine Bauern mehr", werde weiterhin unter Landwirten verteilt, auch in den Landkreisen Cloppenburg und Ammerland.

Agrarminister Backhaus lädt Bundesministerin ein

Ähnliche Reaktionen gab es in Mecklenburg-Vorpommern. Der Bauernverband und Landwirtschaftsministerium in Schwerin befürworteten die Absage der Plakat-Aktion. Agrarminister Till Backhaus (SPD) lud die Bundesumweltministerin ein, ihre Dialog-Tour im Nordosten zu starten. Sie könne sich hier mit Landwirten und Umweltschützern an einen Tisch setzen und erfahren, was diese alles für den Umweltschutz leisten und "wo es warum hakt", sagte Backhaus. Bauernverbandspräsident Detlef Kurreck sagte "wir stehen bereit". Er begrüße, dass Hendricks "endlich einlenke".

Kritik an der Kampagne hatte es auch vom Bund der Steuerzahler gegeben, der die Aktion als "nicht bauernschlau" bezeichnete.

