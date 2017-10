Stand: 09.10.2017 07:33 Uhr

Lage im Bahnverkehr verbessert sich nur langsam

Nach dem Sturmtief "Xavier" gibt die Deutsche Bahn nach und nach die gesperrten Strecken in Norddeutschland wieder frei. Heute gibt es lediglich zwischen Osnabrück und Hamburg sowie auf der Strecke zwischen Leer, Oldenburg und Bremen in beide Richtungen keinen Zugverkehr, wie die Deutsche Bahn am frühen Morgen mitteilte. Die Strecke zwischen Osnabrück und Hamburg solle am Dienstag "mit Betriebsbeginn" wieder befahren werden. Bis dahin sollen Reisende über Hannover ausweichen.

Strecke Hamburg-Berlin frei - aber nur in eine Richtung

Die direkte Bahnverbindung zwischen Berlin und Hamburg ist seit heute wieder frei - allerdings nur in eine Richtung. Von Hamburg nach Berlin können Pendler nun wieder auf direktem Wege fahren. Von der Hauptstadt aus in Richtung Hamburg müssten die Züge weiter über Stendal und Uelzen umgeleitet werden, sagte ein Bahnsprecher. Die Arbeiten und damit die Sperrung könnten "noch mehrere Tage dauern". Reisende müssen längere Fahrtzeiten einplanen.

Deutlich früher als erwartet sollen zwischen Leer, Oldenburg und Bremen wieder Züge fahren können. Die Sperrung soll laut Deutscher Bahn am Mittwochabend enden. Bis dahin setzt die Bahn auch Expressbusse ein. Ursprünglich sollte die Sperrung erst am 16. Oktober aufgehoben werden. Auf der Verbindung Hannover-Magdeburg fahren die Züge wieder nach Plan.

Störungen auch bei privaten Bahnunternehmen

Im Nahverkehr müssen Reisende ebenfalls noch mit Zugausfällen oder Verspätungen rechnen. Wie das private Bahnunternehmen Metronom mitteilte, bleibt die Strecke zwischen Bremen und Rotenburg gesperrt. Dort fahren Busse. Der Abschnitt Rotenburg-Hamburg ist seit dem frühen Morgen wieder befahrbar. Zwischen Stade und Hamburg sollen die Züge ab heute Mittag wieder planmäßig rollen. Auch mehrere Routen der Nordwestbahn sind noch unpassierbar, wie das Unternehmen mitteilte. Bis voraussichtlich Dienstag fahren demnach auf den Strecken Oldenburg-Bremen und Delmenhorst-Bremen Busse. Auch auf Linien der Regio-S-Bahn gebe es Ersatzverkehr.

Fahrkarten bleiben länger gültig

Die Deutsche Bahn rät, weiterhin Durchsagen zu beachten und die Online-Fahrpläne zu checken. Über aktuelle sturmbedingte Ausfälle von Fernverkehrsverbindungen informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite und hat eine kostenlose Sondertelefonnummer 0 8000 99 66 33 für Reiseauskünfte geschaltet. Wer wegen der Folgen von Sturm "Xavier" mit seiner Fahrkarte nicht ans Reiseziel kam, kann sie bis einschließlich 15. Oktober weiter benutzen. Auch die Zugbindung für Tickets ist nach Angaben der Deutschen Bahn aufgehoben. Außerdem können Tickets ohne Gebühr zurückgegeben werden, wenn die Zugfahrt nicht angetreten wird.

Schäden auf 1.000 Kilometern

In einer Bilanz listete die Bahn die Schäden auf: Mehr als 1.000 Streckenkilometer seien betroffen gewesen. An mehr als 500 Stellen habe es Beschädigungen gegeben, die von Bäumen auf den Gleisen oder den Oberleitungen bis zu umgeknickten Oberleitungsmasten reichten. Der Sturm hatte am Donnerstag den Zugverkehr im Norden Deutschlands lahmgelegt. Viele Reisende strandeten an Bahnhöfen.

Drei Menschen waren bei dem Sturm in Norddeutschland ums Leben gekommen, fünf weitere starben in anderen Teilen Deutschlands.

