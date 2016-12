Stand: 24.12.2016 17:40 Uhr

"Aufstehen gegen Hass und Feindseligkeit"

In ihren Botschaften zum Weihnachtsfest verweisen die norddeutschen Bischöfe der evangelischen und katholischen Kirche in diesem Jahr besonders auf die Zerbrechlichkeit des Lebens. Zugleich rufen sie wenige Tage nach dem Lkw-Anschlag von Berlin dazu auf, sich nicht von Angst und Hass leiten zu lassen. Weihnachten sei aber in diesem Jahr kein unbeschwertes Fest.

"Bilder aus Berlin werden uns nicht loslassen"

Nach den Worten von Bischof Gerhard Ulrich werden sich die Christen nicht von Terror, Gewalt und Intoleranz in die Knie zwingen lassen. "Die Bilder aus Berlin werden uns durch dieses Weihnachtsfest begleiten und nicht loslassen", sagte der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.

Die Christen würden sich einsetzen für ihre Freiheit und die Werte leben, die ihnen wichtig seien: Barmherzigkeit, Offenheit, Dialog, Demokratie und Freiheit. "Wir werden aufstehen auch gegen jene, die nun Hass und Feindseligkeit bei uns verstärken wollen", sagte Ulrich.

Polizeischutz für Weihnachtsgottesdienste

Bischof Bode warnt vor "Sprache des Hasses" Autor/in: Andreas Sperling Osnabrücks Bischof Bode hat angesichts der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus vor Resignation gewarnt. Die Menschen müssten noch solidarischer miteinander umgehen.







Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode warnte auf NDR Info vor Resignation und einer "Sprache des Hasses". Die Menschen dürften sich nicht von Angst und Unsicherheit leiten lassen, sondern müssten noch solidarischer miteinander umgehen. Auch der Oldenburger Bischof Jan Janssen will Terroristen und Gewalttätern nicht die Hoheit über die Gedanken der Menschen überlassen. "Der Gewalt zu widerstehen, vor ihr nicht einzuknicken, beginnt schon mit einer beharrlichen, ja sturen Hoffnung", sagte er in seiner Heiligabend-Predigt in der St. Lamberti Kirche.

In Niedersachsen setzt die Polizei aus Sicherheitsgründen an Heiligabend vor mehreren Kirchen Streifen ein. Ralf Meister, der Landesbischof aus Hannover, begrüßt den Polizeischutz der Weihnachtsgottesdienste in der niedersächsischen Landeshauptstadt, in Oldenburg und Braunschweig: "Die Gesellschaft hat verstanden, dass sie ihre Offenheit und Liberalität auch schützen muss." Er sei sicher, dass die Polizei das richtige Augenmaß habe für die Notwendigkeit, aber auch für die Grenzen des Schutzes.

Zusammenrücken in einer zerrissenen Welt

Auch Mecklenburgs Bischof von Maltzahn sieht in Weihnachten in diesem Jahr kein unbeschwertes Fest: "Die Zerrissenheit unserer Welt mit ihren gewalttätigen Auseinandersetzungen ist uns nahe gerückt wie lange nicht." Die Botschaft der Weihnacht rufe dazu auf, "sich nicht von Ängsten bestimmen zu lassen, sondern von Hoffnung".

Der pommersche Bischof Hans-Jürgen Abromeit sagte, materiell gehe es den Menschen in Deutschland gut, aber sie seien beunruhigt durch den internationalen islamistischen Terror und dadurch, dass sie nicht wüssten, wie es in Europa weitergehen soll. "Wollen wir die Zukunft in Nationalstaatlichkeit suchen oder in einem gemeinsamen Europa?"

"Feiert gemeinsam ein fröhliches Fest"

Die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, rief dazu auf, Weihnachten in diesem Jahr bewusst als "Fest des Lebens" zu feiern. "Liebt das Leben, feiert gemeinsam ein fröhliches Fest, nehmt euch Zeit füreinander", sagte Fehrs in ihrer Weihnachtsbotschaft. "Angesichts von Gewalt und Terror ist es umso wichtiger, dass unser Land in Solidarität zusammensteht."

Heße: Nicht von gesellschaftlichen Stimmungen leiten lassen

Christen sollten sich nach Ansicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße nicht von gesellschaftlichen Stimmungen leiten lassen, die auf Lüge und Beschönigung aufbauen. In seiner Weihnachtspredigt sprach Heße auch den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an und wandte sich gegen eine politische Instrumentalisierung der Opfer. "Warten wir auch hier auf die Fakten, die uns verstehen helfen, was dort geschehen ist."

Wer die Weihnachtsbotschaft des Hamburger Erzbischofs hören will, muss nicht mehr unbedingt in die Kirche gehen: Heße verbreitete seine Kurzpredigt in diesem Jahr zum ersten Mal über den Messenger-Dienst WhatsApp.

