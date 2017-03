Stand: 10.03.2017 17:10 Uhr

"Johanna" bringt den Frühling

Ein wenig Sonne, ein wenig laue Luft und die ersten Blüten: Hochdruckgebiet "Johanna" bringt Norddeutschland ein Frühlingserwachen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für große Teile Norddeutschlands einen Sonne-Wolken-Mix. Spätestens am Sonntag soll es immer freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten und weitgehend trocken werden mit Höchstwerten von bis zu 14 Grad. Weitere Informationen zum Wetter in Ihrer Region finden Sie in unserer Wettervorschau.

Viele Veranstaltungen unter freiem Himmel

Das schöne Wetter wird am Wochenende wohl viele Menschen an die frische Luft locken. Wer keine Lust auf Spaziergänge, Einkaufsbummel oder Arbeit im Garten hat, kann sich eine Veranstaltung unter freiem Himmel ausgucken.

Ein Schlittenhunderennen am Strand - dieses ungewöhnliche Spektakel können Zuschauer am Sonnabend und am Sonntag auf der Ostseeinsel Usedom erleben. Dort zeigen Dutzende Schlittenlenker mit ihren Huskygespannen bei der "Baltic Lights" ihr Können. Die Wettkämpfe finden auf einer rund sechs Kilometer langen Stecke zwischen den Seebrücken bei Ahlbeck und Heringsdorf statt. Sie werden auf Trainingswagen mit Luftreifen statt auf Schlitten ausgetragen.

Sandskulpturen auf Rügen

Wer es lieber musikalisch möchte: Beim Sandskulpturen-Festival auf Rügen dreht sich ab Sonnabend alles um die Musik. Sandskulpturen von ABBA, Rammstein, Michael Jackson und Madonna werden auf der Festwiese Binz gezeigt. Die Ausstellung dauert noch bis 5. November.

Tag der offenen Töpfereien

Außerdem ist von Ueckermünde im Osten bis Hasbergen/Gaste bei Osnabrück Tag der offenen Tür in Dutzenden Töpfereien. Der Schwerpunkt liegt in Mecklenburg-Vorpommern, dort nehmen mehr als 90 Betriebe an der bundesweiten Aktion teil. Die Angebote der Werkstätten und Ateliers sind so vielfältig wie die Produkte, die sie herstellen: von Geschirr über Vasen und Töpfe bis zu Skulpturen und Wandbildern. Neben Ausstellungen haben manche Töpfereien Aktionen für Kinder geplant.

