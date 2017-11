Stand: 06.11.2017 10:35 Uhr

Jamaika und die "verdammte Pflicht zur Einigung"

Heute treffen sich die Spitzen von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin, um weiter den Weg zu einer angestrebten Jamaika-Koalition zu sondieren. Hamburgs grüne Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) drängen auf eine Einigung. Demgegenüber kritisiert SPD-Vize Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein die bisherigen Gespräche als "alberne Balkonpolitik" und setzt darauf, mit seiner Partei bis 2021 wieder aus der Krise zu kommen.

Fegebank: "Verdammte Pflicht zur Einigung"

"Der Baum brennt": Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank dringt auf einen Erfolg der schwarz-gelb-grünen Koalitionsgespräche in Berlin. Der FDP warf sie Zockerei vor.







Jede Partei müsse bei den Sondierungsgesprächen natürlich ihr Gesicht wahren, sagte Fegebank NDR 90,3. Trotzdem müssten die vier beteiligten Parteien jetzt Ergebnisse liefern und Antworten auf die drängenden Fragen wie den Klimawandel geben: "Der Baum brennt und wir haben doch die verdammte Verantwortung, auch hier zu einer Einigung zu kommen, die aber auch die zentralen Themen eines jeden Partners angemessen berücksichtigt."

Fegebank äußerte vor allem Kritik am Verhalten der FDP und bezeichnete es als Zockerei. Partei-Kollege Anjes Tjarks teilte die Einschätzung: Das Verhalten der FDP erinnere ihn an einen Kindergarten.

Habeck: Nicht übers Scheitern spekulieren

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck sagte dem Handelsblatt (Montagsausgabe), dass die Akteure besser nicht ständig über ein mögliches Scheitern der Gespräche reden sollten. "Wir sollten uns nun darauf konzentrieren, gemeinsame Ergebnisse zu erzielen und das Neuwahl-Gerede endlich einstellen." Gebraucht würden Klarheit hinter verschlossenen Türen und Konzilianz vor den Türen.

Im "Bericht aus Berlin" bezifferte Habeck am Sonntagabend die Chancen für ein Zustandekommen der Jamaika-Koalition auf 80 zu 20. "Vernunftbegabte Menschen müssen versuchen, es hinzukriegen."

Günther fordert CDU zu Zugeständnissen auf

Dazu sei es notwendig, dass auch seine Partei Zugeständnisse mache, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther am Montag in Berlin. Die eine oder andere Seite müsse in den Gesprächen auch mal nachgeben. "Das wird irgendwann auch mal die Union sein, ansonsten kommt man nicht zu Ergebnissen", sagte Günther.

Konkret erwähnte er den Familiennachzug von Flüchtlingen. "Da kann man sich auch verständigen mit den Grünen. Das haben wir bei uns beim Familiennachzug auch gemacht", sagte Günther, der in Schleswig-Holstein ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen führt. Umgekehrt gebe es Punkte, bei denen die Union am Ende auch hartleibig bleiben muss." Hier nannte Günther Fragen des Klimaschutzes oder den Erhalt des Wohlstands.

Stegner hält Verhandlungen für substanzlos

Für den schleswig-holsteinischen SPD-Vorsitzenden Stegner ist das, was die möglichen Koalitionäre seit Wochen abliefern, alberne Balkonpolitik sei - "mit immer denselben Winkbildern für die Kameras und Plattitüden für die Mikrofone." Bei den Themen Europa und Klimaschutz sowie bei der Flüchtlings- und Steuerpolitik seien die vier Parteien meilenweit von substanziellen Gemeinsamkeiten entfernt.

Dennoch gehe er davon aus, dass die Gespräche am Ende zu einer Regierungsbildung führen. "Die schwarze Ampel wird kommen, weil sich Merkel und Özdemir, Seehofer und Lindner keine Blamage leisten können", so Stegner.

In der Opposition werde seine Partei dann, angeführt von Martin Schulz als Vorsitzendem und Andrea Nahles als Fraktionschefin, kraftvoll gegen das Jamaika-Bündnis antreten. Wenn es der SPD gelinge, bei Arbeit, Rente, Bildung, Gesundheit, Mieten, Pflege oder Steuern praxistaugliche und gerechte Konzepte zu entwerfen, "kämpfen wir 2021 wieder mit der Nach-Merkel Union um Platz eins", meinte Stegner.

