Jamaika-Koalition: Hamburgs Grüne optimistisch

Die Hamburger Grünen zeigen sich optimistisch, dass Deutschland bald von einer Jamaika-Koalition regiert wird. Die Verhandlungen mit Union und FDP würden zwar schwierig, sagte Fraktionschef Anjes Tjarks am Sonntag im Gespräch mit NDR 90,3. Alle Parteien seien aber in der Verantwortung. Am Wochenende hatte der Länderrat der Grünen in Berlin beschlossen, mit CDU/CSU und FDP über eine Koalition zu sprechen.

Kommt "Jamaika"? Anjes Tjarks im Gespräch Hamburg Journal - 01.10.2017 19:30 Uhr Die Grünen in Berlin haben beschlossen, Sondierungsgespräche für eine "Jamaika"-Koalition aufzunehmen. Ein Gespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden in Hamburg, Anjes Tjarks.







Tjarks: "Möglichst schnell in die Gänge kommen"

Die leichten Probleme lösten sich bekanntlich von selbst. Und die schwierigen müssten eben gelöst werden, meinte der Grünen-Fraktionschef mit Blick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen. Es sei wichtig, schnell in die Gänge zu kommen. Doch dafür brauche es den gemeinsamen Willen, auch von CDU und CSU. Dabei sei Angela Merkel (CDU) eine Kanzlerin, die für die Grünen und ihre Wähler "eher annehmbar" sei. "Wenn es klappen kann, dann mit ihr", sagte Tjarks im Hamburg Journal. Mit der CSU sei der Abstand groß, gerade in Flüchtlingsfragen. "Wir würden der Union immer raten: Schreibt doch das "S" in der CSU und das "C" in der CDU ein bisschen größer, dann kommt man weiter - auch genau bei den Themen, vor denen Herr Tillich jetzt Angst hat." Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hatte am Wochenende gefordert, dass seine Partei nach dem Wahlerfolg der AfD nach rechts rücken müsse. Die Richtungsdebatte in der Union gilt als ein großes Hindernis auf dem Weg zu einer schwarz-gelb-grünen Koalition.

Was die Verhandlungen mit der FDP anginge, müsse man abwarten, ob sie weiter "die Steuersenkungspartei sein wollen oder eher für Bürgerrechte eintreten wollen", erklärte Tjarks und fügte hinzu: "Da könnte was gehen."

Kubicki liebäugelt mit Ministerposten

Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki sieht für sich in der neuen FDP-Bundestagsfraktion eine "bedeutende Rolle". Minister zu sein sei nicht sein Herzenswunsch, sagte Kubicki der Deutschen Presse-Agentur (dpa), "aber grundsätzlich ist neben dem Kanzleramt natürlich das Finanzministerium von besonderer Bedeutung". Bereits im August hatte er der Münchner "Abendzeitung" gesagt, er würde gern die Finanzen in Ordnung bringen und das Steuersystem vereinfachen.

Kubickis Hamburger Kollegin Katja Suding hielt sich zu ihren Plänen in Berlin noch zurück. "Über die Verteilung von Ausschussmitgliedschaften und Funktionen in der Fraktion wird die neue Bundestagsfraktion in den kommenden Wochen entscheiden", sagte Hamburgs FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende der dpa. Mit Blick auf ein mögliches Ministeramt sagte Suding: "Personalfragen stehen am Ende von Koalitionsverhandlungen, sicherlich nicht am Anfang. Bislang wurde aber noch nicht einmal sondiert."

Kubicki und Suding wollen sich für ihre Länder einsetzen

Sowohl Kubicki als auch Suding kündigten an, sich nach ihrem Wechsel in den Bundestag für ihre Heimatländer stark zu machen. "Schleswig-Holstein muss in Berlin wieder deutlich wahrnehmbarer werden als derzeit, damit wir in verschiedenen Bereichen mehr finanzielle Mittel bekommen können", so Kubicki. Es könne nicht sein, dass das Land bei der Verteilung der Mittel für Verkehrsinfrastruktur regelmäßig gegenüber anderen Bundesländern das Nachsehen habe.

Suding betonte, dass sie sich in Berlin für eine Bildungsreform in Hamburg einsetzen werde. "Hamburgs Schulen müssen raus aus der Kreidezeit", sagte sie. Darüber hinaus sei eine Digitalisierungs-Offensive auch für Hafen, Verkehr und Verwaltung nötig. "Um den Wohnungsmarkt in Hamburg anzukurbeln, braucht es keine Mietpreisbremse, aber wir müssen Bürokratie abbauen und Anreize für Investoren und Bauherren schaffen." Suding kündigte an, sich auch als Bundestagsabgeordnete in die Landespolitik einzumischen.

