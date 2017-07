Stand: 13.07.2017 11:29 Uhr

Blitztabelle: Hamburg vorn, Flensburg hinten

In Hamburg hat es im vergangenen Jahr im Ländervergleich mit rund 1,7 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer die meisten in Deutschland gegeben. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Jahresauswertung des Blitz-Informationsdienstes (BLIDS) von Siemens hervor. Grund dafür seien wenige, dafür umso intensivere Gewitter in der Hansestadt gewesen. Die anderen Nord-Länder rangieren hingegen eher am unteren Rand der Tabelle: Niedersachsen auf Platz 11 (1,06 Blitze pro Quadratkilometer), Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 12 (0,97), Schleswig-Holstein ist Tabellen-Schlusslicht (0,69).

Achtung Hochspannung! So entstehen Gewitter





Süd-Nord-Gefälle in der Blitzstatistik

Lokal betrachtet wurden 2016 in der Stadt Flensburg am Nordrand der Republik bundesweit die wenigsten Blitze verzeichnet. Dazu passt, dass sich im langjährigen Mittel aus den BLIDS-Daten ein klares Süd-Nord-Gefälle erkennen lässt. Wie kommt es dazu? Meteorologe Alexander Hübener vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation erklärte, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Zum einen begünstige hohe Luftfeuchtigkeit am Boden die Entstehung von Wolken und damit auch von Gewitterzellen. "Durch die Nähe zum Mittelmeer strömt mehr feuchte Luft nach Süddeutschland." Hinzu kommen allgemein höhere Durchschnittstemperaturen im Süden, auch sie tragen Hübener zufolge zur Entstehung von Blitzen bei. Ein dritter Faktor ist die Topografie: "An Gebirgen werden Luftmassen zum Aufsteigen gezwungen", sagte Hübener. Je höher der Temperaturunterschied zwischen bodennahen und hohen Luftschichten, desto größer die Blitzgefahr.

Was passiert eigentlich in den Wolken, wenn es blitzt und donnert? Es ist reine Physik, was da passiert: In einer Gewitterwolke steigen Wassertropfen auf. Oben ist es kalt, die Tropfen werden erst Kristalle und dann Graupelkörner, die so schwer sind, dass sie runterfallen. Die Tropfen und Körner reiben aneinander und in der Wolke steigt die Spannung. An der Unterseite sammelt sich negative Ladung. Sie ist so stark, dass sich die Erde unter der Wolke positiv auflädt. Erst kommen dann die Vorblitze und schließlich bildet sich der Blitzkanal, durch den ein Blitz die Erde trifft. Erst wenn sich die Wolke entladen hat, gibt es keine Blitze mehr. Der Kanal löst sich auf, die heiße Luft entweicht und es donnert.

Das BLIDS-System basiert auf einem Netz von rund 160 Messstationen in Europa. Sie können Blitzeinschläge bis auf 100 Meter genau orten. Die Gesamtzahl der Blitzeinschläge in ganz Deutschland sank 2016 auf 431.644 - der niedrigste Wert seit 1999. Im Vorjahr waren noch rund 550.000 Einschläge erfasst worden.

Am Freitag drohen Gewitter

Das Thema Blitze wird übrigens schon am Freitag für die Norddeutschen wieder akut: "In den Nachmittags- und Abendstunden könnte es gewittern", sagte Meteorologe Hübener. Insbesondere der Streifen von der dänischen Grenze bis in den Harz sei davon betroffen. Das Wochenende soll wechselhaft mit Schauern werden, eine Unwetterlage drohe dann allerdings nicht mehr. Und der Sommer? Der könnte sich im Laufe der kommenden Woche mit Temperaturen um die 25 Grad zurückmelden.

Wenn der Blitz ins Auto schlägt Autor/in: Franziska Mahn Torsten Franz ist Physikdidaktiker an der TU in Braunschweig. Er erklärt den faradayschen Käfig und zeigt, wie sicher man im Auto bei Gewitter ist.







