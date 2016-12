Stand: 28.12.2016 13:54 Uhr

Hamburg plant mehr Absprachen bei Baustellen

Die Baustellen in und um Hamburg sollen ab dem kommenden Jahr besser abgestimmt werden. Dazu hat der Senat eine neue Koordinierungsstelle gegründet. Vorbild hierfür soll die Funktion des Baustellen-Koordinators der Autobahn 7 sein. Dort sei es gelungen, unnötige Staus zu vermeiden, sagte Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) am Mittwoch.

Abstimmung bis zu fünf Jahre im Voraus

Künftig soll es diese Abstimmung mit Schleswig-Holstein und den südlich angrenzenden Kreisen in Niedersachsen für alle wichtigen Baustellen im Großraum Hamburg geben - und zwar bis zu fünf Jahre im Voraus. So soll verhindert werden, dass an vielen Stellen gleichzeitig gebaut wird und Autofahrer nicht mehr auf andere Strecken ausweichen können. Technisch helfen soll dabei eine Computer-Software, die Hamburg hat entwickeln lassen und auf die alle Verkehrsplaner in der Metropolregion zugreifen können.

Horch: Staus lassen sich nicht immer vermeiden

Darüber hinaus sind halbjährliche Treffen der zuständigen Behörden geplant und auch mit Anwohnern und den Wirtschaftsverbänden soll mehr geredet werden. Carsten Butenschön vom Hamburger Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer wird die Koordination der Baustellen übernehmen, Christian Merl die Kommunikation zwischen den beteiligten Behörden, Betroffenen, Unternehmen und der Öffentlichkeit. Senator Horch dämpfte allerdings die Erwartungen: Auch in Zukunft ließen sich Staus bei Baustellen nicht vermeiden. Die Kosten für die neue Koordinierungsstelle übernimmt zum größten Teil die Stadt Hamburg.

