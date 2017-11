Stand: 07.11.2017 14:06 Uhr

Glücksatlas: Der Norden hat gut lachen

Die Schleswig-Holsteiner sind weiterhin die glücklichsten Deutschen. Das geht aus dem Glücksatlas 2017 hervor, den die Deutsche Post am Dienstag vorstellte. Forscher der Universität Freiburg fragten in der Studie unter anderem nach der Zufriedenheit mit Familie, Arbeit und Gesundheit. Schleswig-Holstein erreichte bei der allgemeinen Lebenszufriedenheit auf einer 10-Punkte-Skala den Spitzenwert von 7,43 Punkten und konnte seine Führung gegenüber dem Vorjahr sogar noch leicht ausbauen (2016: 7,41 Punkte). Das Bundesland steht zum fünften Mal nacheinander an der Spitze Deutschlands, das für die Studie in 19 Regionen eingeteilt wurde.

Aber auch die Menschen im übrigen Norddeutschland fühlen sich relativ wohl: In Mecklenburg-Vorpommern, das vor einem Jahr auf dem letzten Platz landete, ging das Glücksempfinden deutlich nach oben.

Mecklenburg-Vorpommern "Aufsteiger des Jahres"

Der Nordosten gilt der Studie zufolge als Aufsteiger des Jahres. Dort verbesserte sich der Wert auf 6,89 Punkte gegenüber 6,77 im vergangenen Jahr. Damit nahm in Mecklenburg-Vorpommern die Zufriedenheit bundesweit am stärksten zu. Das Land verbesserte sich im Ranking auf den drittletzten Platz vor Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Glücksfaktoren: Tops und Flops im Norden

Schleswig-Holstein (Platz 1) Positive Indikatoren:

Geringe Mieten

Hohe Einkommen

Negative Indikatoren:

Hohe Armutsgefährdungsquote

Niedrige Zufriedenheit mit der Gesundheit

Hamburg (Platz 2) Positive Indikatoren:

Höchste regionale Attraktivität

Niedrige Mietpreise

Negative Indikatoren:

Hohe Pflegequote

Niedriger Anteil von Personen, die in einer Partnerschaft leben

Niedersachsen/Nordsee (Platz 7) Positive Indikatoren:

Höchste Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit

Hoher Anteil von Personen, die in einer Partnerschaft leben

Negative Indikatoren:

Einkommen deutlich unter Bundesdurchschnitt

Zahl der Leiharbeiter über dem Durchschnitt

Niedersachsen/Hannover (Platz 9) Positive Indikatoren:

Unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote

Niedrige Mietpreise

Negative Indikatoren:

Geringe regionale Attraktivität

Höchste Leiharbeitsquote Deutschlands

Mecklenburg-Vorpommern (Platz 19) Positive Indikatoren:

Günstige Mieten

Sehr niedriger Anteil gesundheitlich beeinträchtigter Personen

Negative Indikatoren:

Zweitschlechteste Einkommenssituation aller Regionen

Hohe Pflegequote zurück 1/4 vor

Mit Hamburg geht es wieder aufwärts

In Hamburg ging es in diesem Jahr wieder aufwärts, nachdem die Hanseaten 2016 etwas trauriger aus der Wäsche geguckt hatten: "Hamburg konnte seine Schwächeperiode überwinden und legte um 0,08 Punkte zu", heißt es in der Studie. Mit 7,28 Punkten landete Hamburg auf dem zweiten Platz des Rankings. Im vergangenen Jahr schafften die Hamburger nur den vierten Platz, nachdem sie 2011 sogar noch Spitzenreiter waren.

Niedersachsen landet im Mittelfeld

Niedersachsen, das für die Studie in die Regionen Hannover und Nordsee unterteilt ist, landete erneut im Mittelfeld. Die Region Nordsee kam mit 7,21 Punkten auf den siebten Platz, die Region Hannover mit 7,19 Punkten auf den neunten Platz.

So kommt der Glücksatlas zustande Der "Glücksatlas 2016" basiert auf Daten des Sozio-Oekonomischen Panels (SOEP), das seit 1984 die Lebensumstände der Menschen in Deutschland jährlich repräsentativ abbildet. Zudem fließen aktuelle Umfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach und weitere Datenquellen in die Untersuchung ein. Die Zufriedenheit wird mit einer Skala von 0 = "ganz und gar unzufrieden" bis 10 = "ganz und gar zufrieden" abgefragt.

Deutsche glücklicher als meiste übrige Europäer

Deutschland hat im europäischen Vergleich eine überdurchschnittlich glückliche Bevölkerung: Die subjektive Lebenszufriedenheit hierzulande erreicht einen Wert von 7,07 Punkten. In Europa insgesamt liegt dieser Wert bei 6,7 Punkten. Die Forscher nehmen an, dass bei den Deutschen die "nun schon seit längerem starke Konjunktur und der Abbau der Arbeitslosigkeit für die Lebenszufriedenheit verantwortlich" sein dürften.

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Natur und ÖPNV auseinander

Diesjähriges Schwerpunktthema der Studie war die "nachhaltige Lebensweise". Ökologie und sozial verantwortliches Handeln seien für die Deutschen sehr bedeutsam, so die Wissenschaftler. 98 Prozent der Bevölkerung würden angeben, ihnen seien "Natur und Grün in der Umgebung" wichtig oder sehr wichtig. 82 Prozent legten Wert auf "gute Angebote im ÖPNV oder gute Fahrradwege". Allerdings seien nur 91 Prozent mit "Natur und Grün in der Umgebung" tatsächlich zufrieden - und lediglich 56 Prozent hätten angegeben, dass sie mit dem vorhandenen Angebot im ÖPNV und bei den Fahrradwegen zufrieden seien.

Weitere Informationen mit Audio Anleitung zum Glücklichsein NDR 1 Welle Nord Glück scheint nur einen Wimpernschlag entfernt, aber doch auch irgendwie so unerreichbar weit weg. Wir verraten, wie Sie es einfangen und sogar behalten können. mehr 2016: Der Norden hat Glück - mehr oder weniger Laut aktuellem Glücksatlas sind die Schleswig-Holsteiner die zufriedensten Menschen in Deutschland. In Hamburg lebt es sich offenbar weniger euphorisch. Auch die Unglücklichsten wohnen im Norden. (18.10.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Vormittag | 07.11.2017 | 11:00 Uhr