Stand: 22.12.2016 15:24 Uhr

Gefährder müssen besser überwacht werden!

Die europaweite Fahndung nach Anis Amri, der möglicherweise der Täter des Lkw-Anschlags in Berlin ist, läuft auf Hochtouren. Ebenfalls in vollem Gange ist in Deutschland die Debatte über mögliche Versäumnisse von Politik und Behörden im Vorfeld der Tat. Warum konnte Amri, den die Behörden als islamistischen Gefährder auf dem Schirm hatten, offenbar dennoch seine Ziele umsetzen? Wer hat Fehler gemacht? Welche Konsequenzen müssen gezogen werden?

Ein Kommentar von Jörg Seisselberg, NDR Info Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio Berlin

Zwei Dinge vorweg: Schärfere Gesetze können helfen. Aber niemand sollte die Illusion haben, dass damit Anschläge künftig ausgeschlossen sind.

Der Weg des Verdächtigen Anis Amri durch Europa schreit allerdings geradezu danach, Gesetzeslücken zu schließen. Dabei ist wichtig, und das kann man in der derzeit aufgeregten Debatte nicht häufig genug betonen: Bislang ist noch unklar, ob Anis Amri wirklich der Täter ist. Angesichts der bisherigen Kette an Pannen und Fehleinschätzungen, die sich die Sicherheitsbehörden in diesem Fall geleistet haben, ist Skepsis angebracht. Die heute gefundenen Fingerabdrücke im Fahrerhaus des Lkw sind schwerwiegende Indizien. Aber generell gilt für jeden die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils.

Davon unabhängig: Es ist haarsträubend, dass der gesuchte Tunesier sich überhaupt noch in Deutschland aufhalten durfte. Er gehörte zum Umfeld eines Dschihadisten-Predigers, hat dafür geworben, islamistisch motivierte Anschläge zu begehen, hat vorgehabt, sich Maschinenpistolen zu besorgen und auch davon gesprochen, selbst Anschläge begehen zu wollen. Dies alles war den Sicherheitsbehörden bekannt, er galt als besonders gefährlich. Egal ob Anis Amri wirklich am Steuer des Todes-LKW gesessen hat - wenn so jemand sich noch im Land aufhält und nicht abgeschoben werden kann beziehungsweise nicht hinter Gittern sitzt, dann läuft etwas schief im Staate Deutschland.

Diskussion ohne Scheuklappen

Eine Konsequenz sollte lauten: Alle Gesetze, die helfen können, Gefährder besser zu überwachen, effektiver aus dem Verkehr zu ziehen und schneller abzuschieben, müssen angefasst werden. Alles, was verfassungsrechtlich machbar ist, sollte ohne Scheuklappen diskutiert und gegebenenfalls zügig umgesetzt werden. Abschiebehaft für ausreisepflichtige Gefährder ist dabei ebenso ein Thema wie die Frage, ob elektronische Fußfesseln helfen können, gefährliche Personen besser zu überwachen. Notwendig dafür ist, dass die Kategorie Gefährder juristisch wasserdicht gemacht wird und nicht nur auf dem Urteil einzelner Beamter im Bundeskriminalamt beruht.

Eine längere Höchstdauer für Abschiebehaft? Auch dies könnte sinnvoll sein, weil sie den Behörden mehr Zeit gibt, notwendige Dokumente aufzutreiben – damit Abschiebeversuche nicht so kläglich scheitern, wie im Fall Anis Amri.

Unser Land kann stolz darauf sein, dass es Menschen in Not Zuflucht bietet – und dies muss so bleiben. Deutschland muss sich sein menschliches Gesicht erhalten. Der deutsche Rechtsstaat aber muss sich so aufstellen, dass er Personen, die polizeibekannt über Anschläge und Waffenkäufe nachdenken, künftig verlässlich aus dem Verkehr zieht.

Absolute Sicherheit gibt es nicht

Die Aufgabe der Politik ist, das Notwendige zu tun, um Sicherheit zu gewährleisten. Wir Bürger müssen im Gegenzug akzeptieren, dass es absolute Sicherheit in einem freien Land nie geben kann. Vor allem sollten wir Deutsche uns auch in diesen Tagen bewusst machen, dass wir nach wie vor in einem der sichersten Länder der Welt leben. Dass es trotz allem keinen Grund gibt für Angst im täglichen Leben.

Ich war vergangene Woche auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. An exakt der Stelle der Budengasse, durch die acht Tage später der LKW gerast ist. Ausweislich unserer Handyfotos um exakt 20 Uhr 02, der Minute des späteren Anschlags. Ich werde heute Abend wieder auf einen Weihnachtsmarkt gehen und einen Glühwein trinken. Wenn wir uns unsere Lebensfreude nehmen lassen, haben die Terroristen gewonnen.

Weitere Informationen Link Berlin-Anschlag: Fingerabdrücke von Amri gefunden Nach dem Berlin-Anschlag erhärten sich die Indizien auf eine Täterschaft von Anis Amri. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ wurden an der Lkw-Fahrertür seine Fingerabdrücke gefunden. Mehr bei tagesschau.de. extern Fahndungsdateien: Schuster will Nachbesserungen Nach dem Berlin-Anschlag fordert der CDU-Innenexperte Schuster Nachbesserungen bei den Fahndungsdateien. Auf NDR Info warf er zudem SPD und Grünen vor, Gesetzesänderungen zu blockieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentare | 22.12.2016 | 17:08 Uhr