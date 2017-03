Stand: 31.03.2017 10:46 Uhr

Frühjahrsaufschwung: Der Arbeitsmarkt blüht auf

Nach der Winterruhe hat der Arbeitsmarkt im Norden im März einen positiven Trend eingeschlagen: Die saisonale Frühjahrsbelebung hat für einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen gesorgt. Grund für die positive Entwicklung sind unter anderem die Tourismus-, Bau- und die Landwirtschaftsbranche, die nach dem Winter wieder Fahrt aufnehmen.

Mecklenburg-Vorpommern: Niedrigster Wert in einem März seit 1990

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern sank im März um 5.600 auf 79.400. Erstmals in einem März seit der Wiedervereinigung seien damit weniger als 80.000 Jobsuchende gemeldet, teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit mit. Vor einem Jahr waren noch mehr als 90.000 Menschen ohne Job gewesen. Die Quote sank von 10,3 Prozent im Februar auf jetzt 9,6 Prozent. Der Arbeitsmarkt habe deutlich von der einsetzenden Frühjahrsbelebung profitiert, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann.

Schleswig-Holstein: Große Zahl an Stellenangeboten

Der saisonale Aufschwung hat im März auch in Schleswig-Holstein für einen kräftigen Rückgang der Arbeitslosenzahlen gesorgt. Die Zahl der Jobsuchenden sank auf 97.000 - das sind 3.700 weniger als im Februar, wie die Arbeitsagentur Nord mitteilte. Im Vergleich zum März des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 4.200. Die Arbeitslosenquote beträgt jetzt 6,4 Prozent. Im März 2016 hatte sie noch bei 6,7 Prozent gelegen. Es gebe aktuell eine große Zahl an Stellenangeboten, die Arbeitssuchenden zusätzliche Einstiegschancen in den kommenden Wochen und Monaten böten, sagte Haupt-Koopmann.

Niedersachsen: Mehr Einstellungsbereitschaft von Unternehmen

In Niedersachsen ging die Zahl der Arbeitslosen auf 253.500 Männer und Frauen zurück. Das waren 3,8 Prozent oder 10.000 Erwerbslose weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 6,0 Prozent. "Viele Arbeitslose in Niedersachsen profitieren vom Frühjahrsaufschwung, der ihnen Chancen auf Beschäftigung bietet", sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Landeschefin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen. Mehr als 22.000 Männer und Frauen meldeten sich im März aus der Arbeitslosigkeit ab. "Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist nach dem Ende des Winters wieder angesprungen. Derzeit sind bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern mehr als 65.000 offene Stellen gemeldet", sagte Höltzen-Schoh.

Hamburg: Arbeitsmarkt robust

Einzig in Hamburg fiel die traditionelle Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt im März eher moderat aus: Die Zahl der Erwerbslosen sank um etwa 500. Derzeit haben 71.500 Menschen in der Hansestadt keinen Job, wie die Agentur für Arbeit mitteilte. Das sind 500 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote blieb nahezu unverändert. Etwas besser fällt der Vergleich zum Vorjahresmonat aus. So waren in Hamburg im März 2016 rund 1.500 Menschen mehr ohne Arbeit als jetzt. "Von dieser leichten Erholung konnten fast alle Gruppen am Arbeitsmarkt profitieren - sowohl jüngere, ältere als auch Langzeiterwerbslose", sagte Sönke Fock, Chef der Hamburger Arbeitsagentur. Lediglich bei den arbeitslos gemeldeten Ausländern gebe es einen deutlichen Anstieg. Das liegt Fock zufolge an den Flüchtlingen, die in der Hansestadt vermehrt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) März 2017 Februar 2017 März 2016 Niedersachsen 253.500 6,0 % 263.500 6,2 % 260.600 6,2 % Schleswig-

Holstein 97.000 6,4 % 100.700 6,6 % 101.200 6,7 % Mecklenburg-

Vorpommern 79.400 9,6 % 84.900 10,3 % 90.900 11,0 % Hamburg 71.500 7,1 % 72.000 7,2 % 73.000 7,4 % Bund 2.662.000 6,0 % 2.760.000 6,3 % 2.845.000 6,5 %

Weitere Informationen Langzeitarbeitslosen eine Perspektive geben Etwa eine Million Menschen in Deutschland sind länger als ein Jahr arbeitslos. Sie gelten damit als Langzeitarbeitslose. Es ist wichtig, ihnen eine Zukunftsperspektive zu geben. mehr Link Was die offizielle Arbeitslosen-Statistik verbirgt Jeden Monat veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenstatistik. Doch wer gilt als arbeitslos? Und wer fehlt in den Daten? Tagesschau.de gibt Antworten. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 31.03.2017 | 10:00 Uhr