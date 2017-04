Stand: 18.04.2017 12:57 Uhr

Frostige Aussichten: Im Norden bleibt's kalt

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Auto auf Sommerreifen umzurüsten, kann sich noch Zeit lassen. "Kommende Nacht wird's richtig kalt, die Temperaturen fallen im Binnenland auf + 2 bis - 3 Grad", sagte Frank Böttcher vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation im Gespräch mit NDR.de. Morgens kann es vereiste Windschutzscheiben geben - und: "Wo es regnet, besteht in den Morgenstunden Glättegefahr", so Böttcher.

Wetter: Tiefdruck, Thermik und Tendenzen Wie geht das? - 12.04.2017 18:15 Uhr Das Wetter punktgenau vorherzusagen, ist gar nicht so einfach. Eine Menge Daten müssen erfasst und ausgewertet werden. Die Reportage erklärt, wie das geht und wer das macht.







5 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Pflanzen vor Kälte schützen

Im Oberharz kann es oberhalb von 800 Metern heute und am Mittwoch sogar winterlich weiß werden. Doch nicht nur da brauchen frostempfindliche Pflanzen Schutz: "Balkonpflanzen sollte man im ganzen Norden in Zeitungspapier einwickeln - sonst friert das teure Investment ein", sagte Böttcher. Auch in der Nacht zu Donnerstag werde es frostig, bei Temperaturen zwischen + 1 und - 4 Grad. Winterreifen sollten noch bis Ende April drauf bleiben, empfiehlt der Meteorologe.

Weitere Informationen Eisheilige: Sommerblumen nicht zu früh pflanzen Im April sollten nur Frühlingsblumen ins Freie, da die Eisheiligen bis Mitte Mai noch Frost bringen können. Sommerblumen und bestimmte Gemüsesorten benötigen Kälteschutz. mehr

Typisches Aprilwetter

Die positive Nachricht: Am Mittwoch und Donnerstag soll auch mal die Sonne rauskommen. Bei Tagestemperaturen von 4 Grad an den Küsten und 8 Grad im Binnenland bleibe es meist trocken, so Böttcher: "Am Freitag ist dann von den Temperaturen her das Schlimmste überstanden: Dann bringen dichte Wolken Nieselregen - es kommen aber auch mildere Luftmassen. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 14 Grad an." Mit dem echten Frühlingsdurchbruch sei erst im Mai zu rechnen - "dann wird es aber wirklich schön."

Weitere Informationen Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 18.04.2017 | 13:00 Uhr