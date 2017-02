Stand: 20.02.2017 13:22 Uhr

Es wird stürmisch zur Wochenmitte

Es braut sich was zusammen über Norddeutschland. Oder wie Peter Schwarz vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg es formuliert: "Wir werden gerade von einer Reihe von Sturmtiefs traktiert." Am Dienstag gibt es eine kleine Verschnaufpause, doch schon am Mittwoch erreicht uns nach jetzigen Prognosen ein neues Sturmtief. Im norddeutschen Flachland sei dann mit Windstärken mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde zu rechnen, sagt Schwarz im Gespräch mit NDR.de. Orkanböen könnte es eventuell auf dem Brocken geben.

Am Donnerstag wird es stürmisch

Am Donnerstag erwischt den Norden ein Randtief. "Die können schon mal biestig sein", sagt Schwarz. Diese Einschätzung teilt auch Annett Püschel vom Seewetteramt Hamburg: "Der Donnerstag ist auf jeden Fall der Haupttag des Sturms, eventuell mit Orkanböen in höheren Lagen." Was aber genau passiere und vor allem wo genau, das sei wegen der derzeit noch unklaren Zugbahnen der Tiefausläufer schwierig vorherzusagen. Vermutlich wird vor allem Niedersachsen besonders betroffen sein, Schleswig-Holstein dagegen eher weniger, bis auf die Küsten. "Im Harz und auf den Nordseeinseln kann es bis in den Freitag heftig werden", meint Schwarz.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 20.02.2017 | 12:00 Uhr