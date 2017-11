Stand: 03.11.2017 15:58 Uhr

Erster Nachtfrost steht bevor

Die Temperaturen liegen momentan im Norden noch weit über dem Gefrierpunkt, die Winterkleidung hängt bei den meisten noch im Schrank. Aber das könnte sich Anfang kommender Woche ändern.

Erster Bodenfrost und Reifglätte

Am Sonntag ziehen dichte Wolken mit Regen über Norddeutschland. Die Luft kühlt sich auf 8 bis 10 Grad ab. In der Nacht zu Montag klart der Himmel von Westen her auf. Die Temperaturen am Montagmorgen sinken nach einer klaren und windstillen Nacht auf 4 Grad. Für Dienstag sind morgens nur noch 2 Grad vorhergesagt. "Bodenfrost und Reifglätte können Anfang der Woche zu einer Gefahr werden", sagt Niklas Weise vom Institut für Wetter und Klimakommunikation.

Die Lufttemperatur wird stets in zwei Metern Höhe gemessen. Dass es bei 4 bis 6 Grad Lufttemperatur am Boden gefriert, sei nichts Ungewöhnliches, so der Wetterexperte. Wenn der Himmel klar ist, gebe das Erdreich die warme Luft schnell an höhere Luftschichten ab, die kalte - und schwerere - Luft bleibe am Boden. "Fußgänger und Autofahrer werden in dieser Jahreszeit regelrecht von der Glätte überrascht, da sie nicht damit rechnen", so der Wetterexperte. Besonders gefährlich sei es auf Brücken und freiliegenden Treppen, weil das wärmere Erdreich darunter fehle. Auch gefrorenes Laub, das auf Gehwegen oder Straßen liegt, könne zu einer zusätzlichen Rutschgefahr werden. Dennoch müssen wir nicht mit spiegelglatten Straßen wie im Winter rechnen, beruhigt Weise. "Es kann vereinzelt glatt werden und das sollte man einfach im Hinterkopf haben."

Sicherer unterwegs mit Winterreifen

Spätestens jetzt sollten Autofahrer mit Winterreifen auf den Straßen unterwegs sein. Sommerreifen bieten nicht den erforderlichen Halt auf glatten Oberflächen. Winterreifen verfügen über eine spezielle Gummimischung und mehr kleine Rillen im Profil. Sie sorgen dafür, dass Reifen besser auf rutschigen Straßen haften. Winterreifen sind mit einer Bergkette oder Schneeflocke gekennzeichnet, auch Ganzjahresreifen müssen diese Symbole tragen. Welcher Reifen der beste ist, erfahren Sie unter anderem im Winterreifen-Test vom ADAC.

Der Reifenwechsel ist übrigens Pflicht. Erwischt die Polizei einen Autofahrer bei Glatteis oder Schneematsch mit Sommerreifen auf der Straße, sind 60 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderkartei fällig. Wer andere Verkehrsteilnehmer behindert, muss 80 Euro zahlen, wer einen Unfall verursacht, sogar 120 Euro.

Radfahrer sollen Luft ablassen

Fahrradfahrer kommen mit ein paar Tricks auch gut durch die kalte Jahreszeit. Der Fahrrad-Club ADFC rät grundsätzlich das Tempo bei glatten Fahrbahnen zu reduzieren und einen größeren Abstand zu halten. Auf diese Weise ist es meistens möglich, rechtzeitig das Rad ausrollen zu lassen, ohne die Bremse zu betätigen. Darüber hinaus kann der Reifendruck etwas gesenkt werden. Dadurch wird ein besserer Halt auf der Fahrbahn erreicht. Auch für Fahrräder gibt es spezielle Winterreifen. Mehr Informationen dazu gibt es beim ADFC.

Kübelpflanzen rechtzeitig auf den Winter vorbereiten

Empfindliche Pflanzen wie Oleander oder Zitrusbäume sollten vor dem ersten Frost ins Winterquartier gebracht werden, robustere Gewächse wie Granatapfel und Lorbeer können so lange draußen bleiben, bis die Temperaturen deutlich unter 0 Grad fallen. Auch winterharte Pflanzen sollten geschützt werden. Beispielsweise Ziergräser, Buchsbäume, Hortensien oder Rosen brauchen Schutz, weil sie sonst im Topf erfrieren. Mit Bastmatten, Laub oder Tannengrün können die Töpfe auf ökologische Weise geschützt werden. Holz oder Styropor unter den Töpfen verhindert ein Erfrieren des Wurzelballens. Wichtig ist, dass die Pflanzen möglichst nicht in der Sonne stehen. Der Wechsel zwischen sehr niedrigen Temperaturen nachts und höheren tagsüber in der Sonne schadet den Pflanzen.

