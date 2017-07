Stand: 19.07.2017 04:39 Uhr

Erst bis zu 30 Grad, dann drohen Unwetter

Sonnenschein und Temperaturen deutlich über 20 Grad: Nach dem wechselhaften und eher kühlen Wetter der vergangenen Tage können sich die Norddeutschen erst mal über echtes Sommerwetter freuen. Für heute rechnet Meteorologe Kent Heinemann vom Hamburger Institut für Wetter- und Klimakommunikation mit Sonnenschein und Temperaturen um die 24 Grad in Mecklenburg-Vorpommern, um die 27 Grad in Hamburg und bis zu 28 Grad im südlichen Niedersachsen. Doch es ist nur ein kurzes Vergnügen: Bereits ab dem späten Nachmittag drohen von Westen her Unwetter.

Warme Luft mit Unwetterpotenzial

Der Grund ist die warme und feuchte Luft aus dem Süden, die die kühlere Luft der vergangenen Tage vertreibt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern mit Starkregen, Hagel und Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde, die heute Nachmittag von der Grafschaft Bentheim bis zum Teutoburger Wald aufziehen. Von der Ems bis nach Hamburg kann es in der Nacht auf Donnerstag zu Gewittern kommen, während es in großen Teilen Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern noch trocken bleibt.

Norddeutschland ein "brodelnder Kessel"

Für Donnerstag prognostiziert Heinemann dann für den gesamten Norden Schauer und Gewitter, die lokal heftig ausfallen können. Der ganze Norden gleiche dann einem "brodelnden Kessel" mit schwülen Temperaturen - bevor es von der Ems her deutlich kühler wird. Und genau diese Temperaturunterschiede sorgen dann auch wieder für Unwettergefahr. Etwas ruhiger wird es dann am Freitag und Sonnabend, wo neben Quellwolken weitere Schauer möglich sind. "Die Schwüle ist dann aber raus", beruhigt Heinemann. Und immerhin: Zwischendurch werde es auch immer wieder freundliche Abschnitte geben.

