Elbvertiefung: Die Fragen vor dem Urteil

Die jahrelange Auseinandersetzung um die Vertiefung der Elbe steht vor ihrem Abschluss: Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Donnerstag, ob die Unterelbe breiter und tiefer ausgebaggert werden darf. Für den Hamburger Hafen steht viel auf dem Spiel. Hier gibt es vorab Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Darum geht es bei der Elbvertiefung Hamburg Journal - 19.12.2016 19:30 Uhr Jobs und Hafenwirtschaft oder Landwirte und Umweltschützer? Welche Interessen überwiegen bei der Elbvertiefung? Eine Antwort, die die Leipziger Richter finden müssen.







Worüber müssen die fünf Richter in Leipzig entscheiden?

Mehrere regionale und nationale Umweltverbände haben im Sommer 2012 gegen den Planfeststellungsbeschluss der Stadt Hamburg und des Bundes geklagt, die Fahrrinne der Elbe zu vertiefen und zu verbreitern. Damit soll der reibungslose Schiffsverkehr von und nach Hamburg auch für große Schiffe gesichert werden. Die Umweltschützer befürchten dagegen schwerwiegende Schäden für die Tier- und Pflanzenwelt der Unterelbe und bezweifeln grundsätzlich den Sinn der Maßnahme.

Was verspricht sich die Hamburger Hafenwirtschaft von der Elbvertiefung?

Für die Hamburger Hafenwirtschaft und für Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) geht es nicht weniger als um die Zukunft des maritimen Standortes Hamburg insgesamt. Es gebe keinen Plan B, erklären etwa die Vorstände des größten Hafenbetreibers der Stadt, der HHLA, seit Jahren. Falls die Elbvertiefung scheitert, drohe Hamburg der Abstieg in die Liga der Regionalhäfen.

Warum hat das Verfahren mehr als vier Jahre gedauert?

Der Planfeststellungsbeschluss umfasst rund 3.000 Seiten und wirft viele rechtliche Fragen auf. Das Gericht hat sich nach Einschätzung der Verfahrensbeteiligten tief und gründlich in die Materie eingearbeitet, mehrere Tage lang öffentlich verhandelt und eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Wasserrecht abgewartet. "Wir müssen uns Zeit nehmen, die Argumente abzuwägen, die hier vorgetragen wurden", sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Nolte nach dem letzten Verhandlungstag kurz vor Weihnachten.

Wie wird die Entscheidung der Richter ausfallen?

Darüber lässt sich nur spekulieren. Die Richter können der Klage stattgeben, dann ist die Elbvertiefung gescheitert. Sie können die Klage verwerfen, dann kommen die Bagger. Oder sie können die Elbvertiefung im Grundsatz genehmigen, aber zusätzliche Auflagen zum Schutz von Natur und Umwelt in das Urteil schreiben. Das würde dann nochmals einige Wochen Verzögerung bedeuten, ehe mit den Bauarbeiten richtig begonnen werden könnte. Unter Beteiligten und Beobachtern des Verfahrens gilt die dritte Urteilsvariante als die wahrscheinlichste, aber das muss nicht viel bedeuten. Nach außen geben sich beide Seiten zuversichtlich.

Welche Fragen spielen für die Urteilsfindung eine Rolle?

Das Verfahren dreht sich rechtlich im Kern um die Anwendung der europäischen Wasserrechtsrahmenrichtlinie sowie weitere Vorschriften zum Schutz von Natur und Umwelt. Danach darf die Qualität eines Gewässers durch Baumaßnahmen nicht schlechter werden, sondern muss sich im Gegenteil verbessern. Im Detail geht es um Ausgleichsflächen, um Auswirkungen auf bestimmte Fisch-, Vogel- und Pflanzenarten, um Wasserqualität, Strömungsverhältnisse, Tidenhub und Sedimentmanagement. Die Umweltschützer setzen Hoffnungen auf ein Gutachten, das sie in die Verhandlung eingebracht haben und das zu ganz anderen Ergebnissen kommt als der Planfeststellungsbeschluss.

Was passiert, wenn das Gericht die Elbvertiefung genehmigt?

Dann beginnt die Hamburger Hafenbehörde HPA umgehend mit den vorbereitenden Arbeiten. Die Elbvertiefung soll rund zwei Jahre dauern und mehr als 600 Millionen Euro kosten. Anschließend könnten Schiffe mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von Ebbe und Flut den Hamburger Hafen erreichen. Mit der Tidewelle sind 14,50 Meter Tiefgang möglich. Außerdem soll die Fahrrinne stellenweise verbreitert werden, damit große Schiffe einander passieren können.

Und was wären die Folgen, wenn die Elbvertiefung scheitert?

Das würde nach Einschätzung der Hafenwirtschaft und der Schifffahrt international als Signal wahrgenommen, dass sich der Hamburger Hafen aus dem Wettbewerb zurückzieht. Die Reedereien würden die Fahrpläne ihrer Liniendienste verändern und mit ihren großen Schiffen den Hamburger Hafen nicht mehr anlaufen. Hamburg würde - trotz seiner günstigen Lage tief im Binnenland und im logistischen Knotenpunkt Nordeuropas - in die zweite Reihe rücken. Es gebe keinen Plan B, erklären etwa die Vorstände der HHLA, des größten Hafenbetreibers der Stadt seit Jahren. Falls die Elbvertiefung scheitert, drohe Hamburg der Abstieg in die Liga der Regionalhäfen. Mit einem Umschlag von zuletzt rund neun Millionen Standardcontainern (TEU) stagniert der Hamburger Hafen auf dem Niveau von vor rund zehn Jahren und ist in Europa vom zweiten auf den dritten Platz hinter Rotterdam und Antwerpen zurückgefallen. Andererseits gilt der Hafen durchaus als modern, schnell und leistungsfähig.

Würde die Elbvertiefung den Bedarf der Hafenwirtschaft decken?

Manche in der Hafenwirtschaft kritisieren, dass die Planungen aus dem letzten Jahrzehnt inzwischen von der Wirklichkeit überholt wurden. Schon jetzt gehören die Schiffe, die die Planer der Elbvertiefung als Standardschiffe definiert haben, im aktuellen Vergleich eher zu den mittelgroßen Frachtern. Und auch nach einer Elbvertiefung könnten Megafrachter mit 400 Meter Länge nicht voll beladen Hamburg anlaufen.

