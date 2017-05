Stand: 12.05.2017 13:37 Uhr

Ein Leben ohne Müll - Modell für die Zukunft? von Gesa Berg

Schon die Kleinsten lernen in Deutschland, Müll zu trennen. Aber wir produzieren auch mehr Verpackungsmüll als alle anderen Europäer: 213 Kilo pro Person. Michael Albert aus Hannover sagt: "Plastik ist eigentlich ein toller Werkstoff, er hat unser Leben so viel einfacher gemacht." Falsch sei, wie wir ihn verwenden, verschwenden und zu wenig wertschätzen. Deshalb hat er sich entschieden, auf Verpackungen und Plastik zu verzichten.

"Diesen enormen Verpackungsmüll haben wir nicht mehr"

"Zero waste" als Lebensstil ist mittlerweile ein neuer Trend in Großstädten. "Verpackungsreduziert" ist Michael Albert allerdings lieber, denn "ganz zero" kriege man nicht hin. Dafür müsste man nur ganz wenige Stellschrauben betätigen: vorbereitet zum Einkaufen gehen und sich dafür Zeit nehmen. "Aber da gewöhnt man sich schnell dran", sagt Albert. Seine Familie zieht mit: Seine Frau Kristine Crusius und die Kinder versuchen ebenfalls auf Plastikmüll zu verzichten. "Dieser enorme Verpackungsmüll, den man sonst hat, wenn man nach Hause kommt mit dem Einkauf und alles auspackt, das haben wir jetzt nicht mehr", sagt Kristine Crusius.

"Popo-Brause" statt Toilettenpapier

Kein Müll? Geht das überhaupt? Schwer sei es bei Hygiene-Artikeln wie Deo, Shampoo oder Zahnpasta. "Aber eigentlich hat Papa für alles eine Lösung gefunden", sagt Tochter Ella. Michael Albert ist erfinderisch geworden: statt Spüli benutzt er eine Art selbstgebauten Hochdruckreiniger, die Seife macht er selbst, die Zähne werden mit Zahnpasta-Pulver und Holzzahnbürste geputzt. Neben der Toilette hängt eine "Popo-Brause", anstatt einer Rolle Toilettenpapier. Nur für die Katzenfutterdosen hat er noch keinen Ersatz gefunden.

Eigener Laden, in dem man Lebensmittel unverpackt einkaufen kann

Im Supermarkt gibt es Bio-Obst und -Gemüse fast nur in Plastik. Der Grund: Bio soll als Bio erkennbar sein. Deshalb wird es noch mal extra verpackt. Michael Albert sagt, wenn er Kresse aus Ägypten in Kunststoff verpackt kaufen müsse, dann verstehe er das nicht. Das sei eine "klare Fehlentwicklung." Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, hat der gelernte Tischler in Hannover einen Laden eröffnet, in dem man alles unverpackt, lose, kaufen kann: "Lola – der Loseladen". Die Spender, aus denen man die Lebensmittel abfüllen kann, hat er selbst aus Holz, Edelstahl und Glas gefertigt. Die handelsüblichen Spender seien aus Plastik. Und so funktioniert es: Einfach das mitgebrachte Gefäß abwiegen, das gewünschte Produkt einfüllen. Albert bezieht die meisten Waren vom Gastro-Großhandel und diskutiert viel mit Herstellern, weil diese natürlich auch verpacken.

Wie viel Plastik in einem Haushalt ist, zeigt eindrücklich der Dokumentarfilm "Plastic Planet". Wir leben in einer Welt aus Kunststoff - Plastik, Coffee-to-go-Becher und Folien überall. Ganz nach dem Motto: "Der eine Becher ist ja wohl nicht so schlimm". Michael Albert zeigt: So ein großer Akt wäre es gar nicht, auf Einmalverpackungen zu verzichten.

