Die unabhängige Presse ist ein wertvolles Gut von Astrid Corall, NDR Info

Zum Tag der Pressefreiheit haben Politiker, Verbände und Medienvertreter Inhaftierungen und Unterdrückung von Journalisten scharf verurteilt. Besonders die Türkei stand in der Kritik. Hier sitzen momentan mehr als 150 Journalisten im Gefängnis. Deutschland belegt den 16. Platz auf der Weltrangliste der Pressefreiheit. Bei uns leiden Medienvertreter weniger unter Unterdrückung und Freiheitseinschränkungen als vielmehr unter einem Verlust an Glaubwürdigkeit.

"Ihr Medien, Ihr bekommt doch von der Regierung vorgegeben, was Ihr berichten sollt." Lange konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich mal mit einer solchen Aussage konfrontiert würde. Aber genau das habe ich in den vergangenen Monaten öfter erlebt. Und das, obwohl die Menschen im Norden dem NDR grundsätzlich viel Vertrauen schenken.

Auch andere Journalisten bekommen solche Aussagen zu hören. Sie werden dann ebenfalls nicht müde zu betonen, dass der Regierungssprecher morgens nicht bei ihnen anruft und - Nein! - er auch nicht vorgibt, worüber wir berichten sollen. Doch dieses Beispiel zeigt, wie sehr sich Journalisten heutzutage für ihre Arbeit rechtfertigen müssen. Immer wieder werden Vorwürfe laut, die Medien seien gesteuert, unseriös, unglaubwürdig und sie würden Informationen bewusst verschweigen.

Wer Medien pauschal Lügen unterstellt, macht es sich zu einfach

Auch früher gab es Misstrauen in die Medien. Man denke nur daran, wie manchen Zeitungen und Magazinen vorgeworfen wurde, nur linke oder nur konservative Positionen zu vertreten. Was heute anders ist: Manche Kritiker treten sehr aggressiv auf und lassen jeglichen Respekt vermissen. Im Internet und in sozialen Medien verbreitet sich nicht nur Kritik schneller als je zuvor, sondern auch Unterstellungen und unhaltbare Gerüchte. Es bildet sich eine Gegenöffentlichkeit, in der andere Meinungen keinen Platz haben. Allem, was von den klassischen Medien kommt, wird gleich der Stempel "unwahr" aufgedrückt. Man denke nur an die vielen "Lügenpresse"-Rufer, an Hetzer und Verschwörungstheoretiker.

Sicherlich machen Medien Fehler. Über die Berichterstattung in der Flüchtlingskrise oder nach der Kölner Silvesternacht wurde beispielsweise viel diskutiert, ob etwas verschwiegen wurde und über eine Selbstzensur. Diese Debatte musste geführt werden. Auch müssen sich manche Medien die Frage gefallen lassen, ob sie einige Themen zu sehr aufbauschen. Aber: Wer Medien pauschal Lügen unterstellt und ihnen komplett das Vertrauen entzieht, der irrt und macht es sich verdammt einfach.

Fehler nicht verheimlichen

Doch wie können Journalisten das Vertrauen von Zuschauern, Hörern und Lesern stärken beziehungsweise zurückgewinnen? Dazu gehört, sich mit denjenigen, die Misstrauen haben, auseinanderzusetzen. Sicherlich sind manche schwer oder gar nicht mit Gegenargumenten zu erreichen. Mit anderen aber, die Zweifel äußern oder berechtigte Kritik üben, sollten Journalisten in den Dialog treten.

Die Medienhäuser tun gut daran, ihre Arbeit transparent zu machen und vor allem auch offenzulegen, wenn etwas schlecht gelaufen oder ihnen ein Fehler passiert ist. Inhaltlich müssen Journalisten noch klarer machen, was Meinung ist - wie in einem Kommentar - und was Informationen sind, bei denen verschiedene Seiten zu Wort kommen, ja, ein umfassendes Bild gezeigt wird.

Herausforderung für Medien und Journalisten

Es ist nicht Aufgabe von Journalisten, hier eine Meinung herauszufiltern. Genau so wenig wie so zu tun, als ob sie alles besser wüssten. Ihre Aufgabe ist es, Dingen auf den Grund zu gehen, gründlich zu recherchieren und umfassend zu informieren. Was ja auch - trotz Kostendrucks - passiert.

Mir drängt sich der Eindruck auf, dass längst nicht alle den Wert einer freien und unabhängigen Presse in Deutschland zu schätzen wissen. Das zu ändern und verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist die große Herausforderung für alle Medien und uns Journalisten.

