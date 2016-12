Stand: 29.12.2016 06:18 Uhr

16 aus 16: Die Nachrichten des Jahres

Von Krisen bis zu Kuriosem: Welche norddeutsche Nachricht hat Sie im Jahr 2016 nachhaltig beschäftigt? Erinnern Sie sich noch, wie Anfang des Jahres außergewöhnlich viele Pottwale an der Nordseeküste strandeten? Als Ende April der "Problemwolf" namens "Kurti" erschossen wird? Und als im November schließlich doch noch in Hamburg die Elbphilharmonie fertig an die Stadt übergeben werden konnte?

Was all diese Geschichten eint: Sie tauchen überraschenderweise nicht in der Statistik der Nachrichten-Artikel auf, die die User von NDR.de in diesem Jahr anklickten. Unwetter, Riesenpötte, Todesfälle: Das sind die meistgelesenen norddeutschen Nachrichten-Artikel des Jahres auf NDR.de:

