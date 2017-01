Dicke Luft wegen Stickstoffdioxid

In Niedersachsen wurde an fünf Stationen, in Hamburg an vier und in Schleswig-Holstein an drei Messstationen der Grenzwert überschritten. In Mecklenburg-Vorpommern lag Rostock-Am Strande mit 37 µg/m³ knapp unter dem Grenzwert. Laut Gewerbeaufsichtsamt in Hildesheim ging die Belastung in Hannover und Osnabrück zurück; Braunschweig und Göttingen hielten 2016 die Grenzwerte exakt ein. Laut UBA stieg die Anzahl der Messstationen mit Grenzwertüberschreitungen seit 2000 um 40 Prozent.

UBA: "Schuld sind vor allem alte Diesel-Autos"

Die blaue Plakette Die blaue Plakette ist noch nicht eingeführt. Vergangenen Sommer war sie unter dem Protest von Umweltschützern vom Bundesumweltministerium auf Eis gelegt worden. Die Plakette würde es nur noch besonders schadstoffarmen Fahrzeugen erlauben, in Städte mit Umweltzonen hineinzufahren. Hannover, Osnabrück und Bremen haben solche Umweltzonen für Autos mit grüner Plakette.

Stickoxide stehen auch im Zentrum des VW-Skandals. Der Wolfsburger Autobauer hatte zugegeben, deren Ausstoß bei Millionen Diesel-Fahrzeugen nur für Testläufe per Software künstlich gesenkt zu haben. Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes sagte: "Schuld sind in den Städten vor allem alte Diesel-Autos. Es kann aus Sicht des Gesundheitsschutzes nicht akzeptiert werden, dass die Kommunen keine Handhabe haben, um beispielsweise Diesel-Autos mit hohem Ausstoß aus den belasteten Innenstädten auszuschließen." Deutschland sei gegenüber der EU verpflichtet, für saubere Luft in den Städten zu sorgen. Sie plädierte für eine bundeseinheitliche Einführung der blauen Plakette. In Norddeutschland gibt es in Hannover, Bremen und Osnabrück bereits Umweltzonen in der Innenstadt, in die nur Wagen mit grüner Plakette fahren dürfen.

Feinstaub geht zurück

Beim Feinstaub hingegen seien laut UBA Fortschritte zu verzeichnen: 2016 sei das Jahr mit den niedrigsten Belastungen seit 2000 gewesen. Lediglich zu Beginn des Jahres habe es einige besonders feinstaubbegünstigende Wetterlagen gegeben. Der EU-Grenzwert wurde an keiner Messstation im Norden überschritten. Der empfohlene Wert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 20 µg/m³ im Jahresmittel jedoch schon. Erreicht oder überschritten wurde dieser in Rostock an einer, in Hamburg und Schleswig-Holstein an drei und in Niedersachsen an sechs Messstellen. Feinstaub entsteht vor allem im Straßenverkehr, in der Industrie und in der Landwirtschaft und kann unter anderem Entzündungen in der Luftröhre und den Bronchien auslösen.