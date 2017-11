Stand: 02.11.2017 11:41 Uhr

Der Herbst beflügelt den Arbeitsmarkt

Der Herbst macht sich nicht nur bei den Temperaturen bemerkbar, sondern auch auf dem Arbeitsmarkt: Im Zuge der sogenannten Herbstbelebung in der Wirtschaft ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Oktober auf 2,389 Millionen gesunken. Erstmals seit der Wiedervereinigung sank die Erwerbslosigkeit damit unter die Marke von 2,4 Millionen. Im Vergleich zum September nahm die Zahl der Erwerbslosen um 60.000 ab, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher um 151.000 zurück. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,4 Prozent. "Die sehr gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hält an", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Das gilt auch für Norddeutschland.

Niedersachsen: Niedrigste Arbeitslosigkeit seit 26 Jahren

Mit Einsetzen der Herbstbelebung ist die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen auf den niedrigsten Stand seit 26 Jahren gesunken. Auch die Arbeitslosenquote fiel auf ein historisches Tief von 5,5 Prozent. "Niedersachsen hatte zuletzt im Jahr 1991 so wenige Arbeitslose", erläuterte Klaus Oks, Geschäftsführer in der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. Der Arbeitsmarktexperte schränkt allerdings ein: "Die niedrige Arbeitslosenzahl darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es für viele der betroffenen Menschen äußerst schwer ist, einen Arbeitsplatz zu finden." Außerdem gebe es weitere 76.800 Menschen, die Arbeit suchen. Momentan gelten sie aber nicht als arbeitslos, weil sie an einer Maßnahme teilnehmen, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen soll. "Für qualifizierte Kräfte ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt dagegen weiterhin gut", führte Oks weiter aus. Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe sei hoch.

Schleswig-Holstein: "Flüchtlingseffekt zu spüren"

Auch in Schleswig-Holstein sind weniger Menschen arbeitslos gemeldet, Ende Oktober waren es 87.000 Frauen und Männer. Das ist die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem Oktober seit 25 Jahren. "Im Oktober hat sich die Herbstbelebung fortgesetzt", sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann. Nicht nur die Abnahme der Arbeitslosenzahlen im Vormonats- und Vorjahresvergleich zeige dies. Auch das hohe Niveau der Stellenmeldungen dokumentiere, dass die Betriebe in Schleswig-Holstein weiterhin bereit seien, weitere Mitarbeiter einzustellen.

Haupt-Koopmann betonte aber auch, dass der Rückgang im Vorjahresvergleich geringer ausgefallen sei als in den vergangenen Jahren. "Mit einem Minus von 1.100 im Vergleich zum Oktober 2016 liegen wir unter dem Schnitt der drei Vorjahre." Hier zeige sich der "Flüchtlingseffekt": In der zweiten Jahreshälfte sei die Zahl der arbeitslosen Schutzsuchenden angestiegen. "Viele haben inzwischen ihre Asylverfahren durchlaufen und melden sich nun vorübergehend arbeitslos", sagt Haupt-Koopmann. "Diese Arbeitslosmeldungen werden zwar von der guten wirtschaftlichen Entwicklung kompensiert, verlangsamen jedoch den Rückgang der Arbeitslosigkeit."

Insgesamt sind 18.500 Ausländer in Schleswig-Holstein arbeitslos gemeldet. Das sind 2.900 mehr als im Oktober des Vorjahres. Der Zuwachs ist ausschließlich auf die größten Asylherkunftsländer zurückzuführen: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien.

Links Link Was die offizielle Arbeitslosen-Statistik verbirgt Jeden Monat veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die Arbeitslosenstatistik. Doch wer gilt als arbeitslos? Und wer fehlt in den Daten? Tagesschau.de gibt Antworten. extern

Mecklenburg-Vorpommern: Positive Entwicklung bei jungen Arbeitslosen

Gute Zahlen meldet auch Mecklenburg-Vorpommern: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Oktober des Vorjahres deutlich gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 7,7 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 8,6 Prozent. Besonders positiv sei die Entwicklung bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren. "Ihre Zahl ist im Vormonatsvergleich überproportional gesunken", sagte Haupt-Koopmann. Dabei seien nicht nur neu abgeschlossene Ausbildungsverträge von Bedeutung. "Wie schon im vergangenen Monat haben auch im Oktober zahlreiche Betriebe den jungen Fachkräften eine Chance gegeben, die von ihren Ausbildungsbetrieben nach Abschluss ihrer Ausbildung nicht übernommen wurden", so Haupt-Koopmann.

Hamburg: So viele Jobs wie noch nie

In der Hamburger Arbeitsmarktstatistik scheint es derzeit nur eine Richtung zu geben: nach unten. Und das ist eine gute Nachricht. Genau 66.563 Frauen und Männer waren Ende Oktober arbeitslos gemeldet. Das ist der niedrigste Bestand an Erwerbslosen in der Hansestadt seit 24 Jahren. Zuletzt gab es im November 1993 ähnlich wenig Arbeitslose in Hamburg. Ein weiteres Indiz für die gute Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt: Mehr als 960.000 Menschen haben einen sozialversicherungspflichtigen Job - so viele wie noch nie. Eine stabile Konjunktur, hohe Auslastung der Betriebe und volle Auftragsbücher in der Industrie sorgten für stabile und steigende Beschäftigung, teilte die Bundesagentur für Arbeit mit.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Oktober 2017 September 2017 Oktober 2016 Niedersachsen 232.200 5,5 % 236.200 5,6 % 243.200 5,8 % Schleswig-

Holstein 87.400 5,7 % 89.600 5,8 % 88.600 5,8 % Mecklenburg-

Vorpommern 63.700 7,7 % 64.400 7,8 % 71.000 8,6 % Hamburg 66.600 6,5 % 67.900 6,7 % 68.500 6,8 % Bund 2.389.000 5,4 % 2.449.000 5,5 % 2.539.900 5,8 %

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.11.2017 | 11:00 Uhr