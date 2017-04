Stand: 11.04.2017 21:09 Uhr

Crashtest zeigt: Betonsperren halten nicht

Nizza, Berlin und zuletzt auch Stockholm: Gibt es einen Schutz vor Terroranschlägen mit Lkw? In Deutschland werden mobile Antiterror-Betonsperren verwendet, um Besucher von Großveranstaltungen besser zu schützen. Doch die Poller halten einem Angriff mit einem Lastwagen nicht stand. Das haben zwei Tests der Prüfgesellschaft Dekra in Neumünster ergeben. In Auftrag gegeben wurden die Tests vom MDR-Magazin "Umschau". Die überprüften Betonblöcke wurden nach Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks bundesweit zum Schutz von Großveranstaltungen eingesetzt.

Nicht in Schleswig-Holstein eingesetzt

Allerdings werden diese Sperren nach Angaben der Polizei nicht in Schleswig-Holstein verwendet. Es gebe darüber keine polizeilichen Erkenntnisse, sagt Jürgen Börner, Sprecher des Landespolizeiamtes. Für das Einsetzen derartiger Sperren sind nach schleswig-holsteinischem Recht private Veranstalter beziehungsweise bei öffentlichen Events kommunale Ordnungsbehörden zuständig, sagte Börner. Im Fall der Kieler Woche ist also die Stadt zuständig. Die Polizei berät lediglich.

Hamburg: Kein Kommentar zu Test

In Hamburg hingegen wurden bereits solche Betonblöcke eingesetzt. Zu dem Test wollten sich Polizei und Innenbehörde jedoch nicht äußern, wie NDR 90,3 berichtete. "Wir sind immer in einer permanenten Prüfung unserer Sicherheitsmaßnahmen", sagte Polizeisprecher Ulf Wundrak. Die Notwendigkeit, das Sicherheitskonzept komplett zu ändern, sehe die Polizei nicht. Man müsse jede Großveranstaltung einzeln betrachten.

Test-Lkw so groß wie Fahrzeug in Nizza

Bei den Tests in Neumünster fuhr ein zehn Tonnen schwerer Lastwagen mit 50 Stundenkilometern auf die Betonsperren auf. Einmal standen die Sperren quer zur Fahrtrichtung, einmal schräg. Anscheinend mühelos - so zeigen es die Filmaufnahmen - konnte der Lkw die 2,4 Tonnen schweren und einen Meter 60 langen und 80 Zentimeter hohen Betonblöcke beiseite schieben. Zwar sei der Lkw beim Aufprall beschädigt worden. Aber die Aufhaltewirkung sei "relativ gering" gewesen, sagte Dekra-Testleiter Marcus Gärtner. Der getestete Fahrzeugtyp entspreche dem Lkw, der beim Anschlag von Nizza mit 84 Toten gefahren wurde. Das Fahrzeug bei dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem zwölf Menschen starben, war noch erheblich größer.

Schwere Lkw künftig als Sperren?

Wenn Poller nicht halten, was dann? Tatsächlich werden schon jetzt schwere Lkw als mobile Sperren bei Großveranstaltungen verwendet. Das wird wohl auch auf dem Hamburger Hafengeburtstag geschehen. Auch Jürgen Börner, der Sprecher des Landespolizeiamtes in Kiel, betonte, bei Einsatzlagen an neuralgischen Punkten könne die Polizei ergänzend schwere mobile Fahrzeuge als Sperre einsetzen. Grundsätzlich seien technische Sperren ohne Sicherungspersonal jedoch wenig wirksam. Börner gab außerdem zu Bedenken, dass solche Sperren in der Öffentlichkeit einerseits Sicherheit vermitteln, andererseits auch Ängste schüren könnten.

