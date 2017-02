Stand: 10.02.2017 11:35 Uhr

Bundesrat drängt auf Geldentzug für die NPD

Der Bundesrat hat sich am Freitag dafür ausgesprochen, der rechtsextremen NPD und anderen verfassungsfeindlichen Parteien staatliche Gelder zu entziehen. Die Länderkammer verabschiedete einstimmig eine entsprechende Entschließung, die Rheinland-Pfalz und das Saarland gemeinsam vorgelegt hatten. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, für eine entsprechende gesetzliche Regelung zu sorgen. Niedersachsen hatte zeitgleich einen konkreten Gesetzentwurf vorgelegt, der zur weiteren Beratung in die Ausschüsse verwiesen wurde.

Richter hatten auf Möglichkeit hingewiesen

Hintergrund ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Januar, die NPD nicht zu verbieten. Die Partei sei zwar verfassungsfeindlich, aber auch zu unbedeutend, um sie aufzulösen, hatte das Gericht erklärt. Es erklärte zudem, dass sich die Ziele der NPD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richteten. Die Richter wiesen aber auf "andere Reaktionsmöglichkeiten" hin wie etwa die Partei von der staatlichen Finanzierung auszuschließen.

Weitere Informationen 01:10 min Rot-Grün: Keine Steuergelder mehr für NPD 20.01.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Das Bundesverfassungsgericht will die NPD nicht verbieten. Jetzt will das Land Niedersachsen eine Gesetzesänderung bewirken, damit der NPD kein Steuergeld mehr zukommen kann. Video (01:10 min)

Proteste gegen staatliche finanzierte Plakate?

"Das Bundesverfassungsgericht hat einen Weg aufgezeigt, wie wir uns unterhalb des Parteienverbots als wehrhafte Demokratie zeigen können", sagte die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in der Debatte. Der Verweis auf die geringe Bedeutung dürfe kein Grund sein, sich beruhigt zurückzulehnen. Kramp-Karrenbauer verwies darauf, dass die Menschen häufig zu Protesten gegen die NPD aufgerufen würden. "Wir können den Bürgern nicht erklären, warum sie gegen Plakate demonstrieren sollen, die mit staatlichen Geldern finanziert worden sind."

Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig

In der Entschließung heißt es auch, dass verfassungsfeindlich handelnde Parteien möglichst umfassend auch von sonstigen öffentlichen Leistungen ausgeschlossen werden sollen. Eine Partei, die die Menschenwürde und freiheitliche Grundordnung missachtet, dürfe keine staatlichen Gelder erhalten, sagte die Präsidentin des Bundesrates, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Die Länderkammer mahnte zügiges Handeln an. Auch aus dem Bundestag kamen zuletzt positive Signale für die Initiative. Um verfassungsfeindlich handelnde Parteien wie die NPD von staatlichen Mitteln auszuschließen, wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig.

Gesetzentwurf aus Niedersachsen in den Ausschüssen

Der Bundesrat beriet auch über den Entwurf für eine Grundgesetzänderung, die Niedersachsen vorgeschlagen hatte. Darin heißt es, dass die verfassungsrechtlich gebotene Toleranz anderer Meinungen und Ziele dort ende, "wo konkrete extremistische Bestrebungen zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung genutzt werden". Über den Gesetzentwurf sollen nun die zuständigen Ausschüsse des Bundesrats befinden.

Positive Reaktion vom Justizminister

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) begrüßte den Vorstoß der Länderkammer. "Steuermittel für die NPD sind eine staatliche Direktinvestition in rechtsradikale Hetze", sagte Maas der "Rheinischen Post" vom Sonnabend laut einer Vorabmeldung. Die Bundesregierung nehme die Hinweise des Verfassungsgerichts zum Entzug staatlicher Parteienfinanzierung "sehr ernst". Eine entsprechende Änderung hält Maas noch vor der Bundestagswahl im September für machbar.

NPD bekam 1,3 Millionen Euro

Parteien bekommen staatliche Unterstützung, wenn sie bei der jüngsten Bundestags- oder Europawahl mindestens 0,5 Prozent oder bei einer Landtagswahl 1,0 Prozent der Stimmen erhalten haben. Für jede ihrer ersten vier Millionen Stimmen ist es ein Euro, für jedes weitere Votum werden 83 Cent fällig. 2015 bekam die NPD 1,3 Millionen Euro aus der staatlichen Parteienfinanzierung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.02.2017 | 12:00 Uhr