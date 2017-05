Stand: 10.05.2017 18:00 Uhr

Bundesamt warnt vor steigendem Meeresspiegel von Philipp Eckstein, Benedikt Strunz, NDR Info

Es sind insbesondere für die norddeutschen Küstenländer schlechte Nachrichten, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im vergangenen März dem Bundesverkehrsministerium überbracht hat. In einem internen Schreiben mit dem Titel "Aktualisierung von Informationen zum Meeresspiegelanstieg" warnt das BSH davor, dass der Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten deutlich stärker steigen könnte als bislang angenommen.

Bundesamt: Meeresspiegel steigt stärker







Bisher orientieren sich die norddeutschen Küstenländer an einem Maximalszenario von einem Anstieg des Meeresspiegels bis zu 98 Zentimetern bis zum Ende des Jahrhunderts. Doch laut BSH könnte das zu knapp bemessen sein. Vielmehr sei ein maximaler Anstieg "deutlich über einen Meter hinaus bis hin zu 1,70 Metern" nicht mehr ausgeschlossen, heißt es in dem Schreiben, das der NDR einsehen konnte. Das BSH stützt seine Einschätzung auf mehrere aktuelle Klimastudien und warnt davor, dass ein weiter steigender Meeresspiegel an den Küsten von Nord- und Ostsee zu Problemen führen könnte.

Probleme für Küstenschutz und Schifffahrt

Das BSH geht davon aus, dass "die heutigen Maßnahmen zur Sicherung der Küsten, Küstenbauwerke und Küstenbesiedlungen zumindest bis zum Jahr 2050 einen ausreichenden Schutz vor Überflutung bieten werden". Gleichwohl könnte ein langfristig steigender Meeresspiegel Probleme in den Küstenregionen verursachen. So drohten eine "dauerhafte Vernässung" und eine "dauerhafte Überflutungsgefahr" von tiefliegenden Küstengebieten, da Flüsse und Regenwasser immer schlechter ins Meer abfließen könnten.

Auch die Schifffahrt auf Küstenwasserstraßen wie etwa dem Nord-Ostsee-Kanal sowie die "Besiedlung und die zukünftige, wirtschaftliche und verkehrliche Nutzung von gefährdeten Räumen" seien mögliche Problemfelder. Zudem könne es sein, dass bereits getroffene bauliche Anpassungsmaßnahmen an den Meeresspiegelanstieg "modifiziert oder neue sogar in Angriff genommen werden", heißt es in dem Papier.

Niedersachsen und Schleswig-Holstein setzen auf Klimadeiche

Bislang hat das Bundesverkehrsministerium weder die anderen Bundesministerien noch die Länder über die Einschätzung seiner Fachbehörde informiert. Auf Nachfrage erklärten die Umweltministerien in den norddeutschen Ländern, dass man bisher von der BSH-Einschätzung keine Kenntnis habe. Gleichwohl fühle man sich auf den Meeresspiegelanstieg gut vorbereitet. So erklärten Sprecher aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein, dass man bereits jetzt Deiche baue, die einem langfristigen Meeresspiegelanstieg von 50 Zentimetern Rechnung trügen. Sollte dieser stärker ansteigen, ließen sich diese auch weiter erhöhen, wodurch ein Anstieg "von bis zu 1,50 Metern ausgeglichen werden kann", heißt es etwa aus Schleswig-Holstein. Auch für extremere Szenarien, wie sie derzeit vom BSH für möglich gehalten werden, ließen sich technische Lösungen finden. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Umweltministeriums in Niedersachsen.

Das Problem der Binnenland-Entwässerung

Größere Sorgen bereitet den Ländern offenbar die Binnenland-Entwässerung. Sollte der Meeresspiegel deutlich über einen Meter steigen, treibe dies die Kosten für Schöpfwerke nach oben, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums in Hannover. Ein weiteres Problem könnte in der Versalzung küstennaher Böden liegen. Je stärker der Meeresspiegel steigt, desto mehr Salzwasser drängt ins Grundwasser. Es müsse insofern laut Umweltministerium Kiel "in weiten Bereichen der Niederungen mittel- bis langfristig mit (...) einer Versalzung der Böden gerechnet werden".

Eine Gefahr für Hamburg und Häfen im Nordosten

Sollten sich die Einschätzungen des BSH bewahrheiten, würde das auch für Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Schwierigkeiten mit sich bringen. So teilte eine Sprecherin des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern mit, dass nach derzeitigem Stand mehrere Häfen im Land ab einem Anstieg von 79 Zentimetern Probleme bekämen. In Hamburg wird befürchtet, dass ein steigender Meeresspiegel unter anderem dazu führen könnte, dass die Elbe noch weiter verschlickt. Um dies zu verhindern, habe man unlängst eine Arbeitsgruppe einberufen, die darüber beraten soll, mit welchen baulichen Maßnahmen dies verhindert werden kann.

Aufgabe von Land für Länder keine Option

Die langfristige Aufgabe von Land, eine sogenannte Rückdeichung, aufgrund eines stark ansteigenden Meeresspiegels wird derzeit in keinem der Nordländer diskutiert. Aus den zuständigen Ministerien heißt es auf Anfrage unisono, dass das keine Option sei. Das Niedersächsische Umweltministerium erklärte hierzu, dass mit den tiefer liegenden Marschen etwa ein Siebtel der Landesfläche von Sturmfluten bedroht sei. Auch angesichts der enormen Werte und der Wertschöpfung in diesen Gebieten werde von der Landesregierung "keine Alternative zur Verteidigung der 1. Deichlinie gesehen".

Tatsächlicher Meeresspiegelanstieg ungewiss

Die Frage, wie hoch der Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten steigen wird, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Bund und Länder orientieren sich in ihrer Planung an den Berichten des Weltklimarates der Vereinten Nationen, der in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht wird. Der aktuelle Report stammt aus dem Jahr 2013 und nennt als pessimistischstes Szenario einen Meeresspiegelanstieg von 52 bis 98 Zentimetern bis zum Jahr 2100.

Bei dieser Einschätzung handelt es sich um das sogenannte RCP 8.5 Szenario, dem die Annahme zugrunde liegt, dass sich der globale CO2-Ausstoß unverändert fortentwickelt ("Weiter-wie-bisher-Szenario"). Bislang konnten Klimaforscher nur schlecht abschätzen, wie stark die schmelzenden Eisschilde der Antarktis und Grönlands zum Meeresspiegelanstieg beitragen. Dies gelingt in neuen Forschungsarbeiten, auf die sich das BSH bezieht, offenbar besser.

Mehr Forschung ist nötig

Das BSH rät dem Verkehrsministerium dazu, zunächst auf den neuen UN-Sonderbericht zu warten, bevor grundsätzliche Planungsentscheidungen getroffen würden. Dieser wird für den Herbst 2019 erwartet. Bereits jetzt sei es aber wichtig, sich politisch darauf vorzubereiten, welche technischen und gesellschaftlichen Veränderungen von einem deutlich höheren Meeresspiegelanstieg ausgehen könnten. Weder das BSH noch das Verkehrsministerium wollten auf Anfrage von NDR Info zu dem Vorgang Stellung beziehen. Aus dem Ministerium hieß es allerdings, dass man eine grundlegende Neubewertung erst auf Grundlage des UN-Sonderberichts vornehmen werde.

