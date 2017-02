Stand: 15.02.2017 16:53 Uhr

Attacken am Arbeitsplatz: Mehr Schutz im Job von Katharina Kaufmann, NDR Info

Immer öfter werden Beschäftigte im öffentlichen Dienst angegriffen und beleidigt. Egal ob im Jobcenter, in der Schule oder im Einwohnermeldeamt: Statistiken belegen fast überall einen Anstieg von Übergriffen gegenüber Behördenmitarbeitern. Viele fühlen sich mit dem Problem alleingelassen. Einer Forsa-Umfrage des Verbandes Bildung und Erziehung zufolge empfinden zum Beispiel 57 Prozent der Lehrer in Deutschland Aggression am Arbeitsplatz als Tabuthema. In den "NDR Info Perspektiven" berichtet eine betroffene Lehrerin von ihren Erfahrungen. Außerdem berichtet eine Trainerin für Gewaltprävention, wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.

Sarah Nielsen ist Grundschullehrerin an einer Privatschule im noblen Hamburger Stadtteil Harvestehude. Alles andere als ein Problemviertel, trotzdem erlebt sie auch hier ein zunehmend respektloses Verhalten - und zwar nicht nur von Schülern, sondern auch und vor allem von deren Eltern. Einmal etwa kam eine Mutter auf den Lehrer-Parkplatz gerannt und wedelte mit einem Heft vor ihrem Gesicht herum: "Sie haben hier irgendwas falsch gemacht!" Am Ende habe sich herausgestellt, dass es einen Fehler in einer Hausaufgaben-Korrektur gegeben hatte, erzählt die Lehrerin. Eigentlich nicht weiter schlimm. Die Mutter jedoch war außer sich.

Die Grundschullehrerin berichtet von Eltern, die akribisch nach vermeintlichen Patzern der Lehrer suchen, sich über das Urteil der Pädagogen stellen und in aller Öffentlichkeit versuchen, deren Autorität zu untergraben. Genau wie der Vater eines anderen Schülers, der sie vor der ganzen Klasse beschimpft habe.

Umfrage: Jeder vierte Lehrer hat schon mal Übergriffe erlebt

Eine aktuelle Forsa-Umfrage unter bundesweit 2.000 Lehrern zeigt: Knapp jeder vierte Befragte gab an, bereits übergriffiges Verhalten von Eltern erlebt zu haben. 59 Prozent der Lehrkräfte äußerten den Eindruck, dass die Respektlosigkeiten in den vergangenen Jahren zugenommen hätten. Die Ergebnisse der Umfrage hat der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) auf seiner Internetseite veröffentlicht. Auch Nielsen findet, dass sich das Verhalten gegenüber Lehrkräften verändert hat. Früher seien die Beurteilungen von Lehrern respektiert worden, heute werde dagegen alles hinterfragt und um jede Note gefeilscht.

Zu Elterngesprächen nimmt sich die Grundschullehrerin mittlerweile lieber einen Kollegen mit. Sicher ist sicher. Vor allem, wenn dem Vater oder der Mutter eines Kindes mitgeteilt werden muss, dass der Sprössling keine Gymnasial-Empfehlung bekommen wird, geraten Eltern zum Teil außer sich. "In den Köpfen der Leute kommt ja Haupt- oder Gesamtschule prinzipiell überhaupt nicht infrage", erzählt sie. Viele melden ihr Kind auch ohne Empfehlung auf dem Gymnasium an.

Enttäuschte Erwartungen können ein Grund für aggressives Verhalten von Eltern sein, sagt der Deutsche Beamtenbund (dbb). Er sieht in der erhöhten Übergriffigkeit gegenüber Lehrern allerdings auch einen Beleg dafür, dass die Bevölkerung mehr und mehr den Respekt vor Behördenmitarbeitern verliert. Der Vorsitzende des dbb in Hamburg, Rudolf Klüver, beobachtet auch in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes eine solche Entwicklung. Bei der Hamburger Feuerwehr hat sich die Zahl der gewalttätigen Übergriffe von 2014 auf 2015 beispielsweise fast verdoppelt. "Ich denke, es muss mal in der Gesellschaft selber ein Umdenken erfolgen, dass der Staat nicht der Böse ist. Man merkt ja schon die Politikverdrossenheit, die Politik-Müdigkeit", sagt Klüver. Wer das System ablehne, der betrachte auch dessen Repräsentanten - in dem Fall die Behördenmitarbeiter - als Feind.

Ein Problem: Bislang werden die Gewalttaten - wenn überhaupt - nur auf Landes-, nicht aber auf Bundesebene registriert. Dabei brauche es dringend eine zentrale Statistik, damit mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung für das Problem geweckt werde und damit die richtigen Gegenmaßnahmen ergriffen werden könnten, so Klüver. Sicherheitskonzepte für Behörden und Ämter etwa. Der Forsa-Umfrage zufolge wünschen sich außerdem 42 Prozent der Lehrer im Bundesgebiet mehr Fortbildungen zum Umgang mit Gewalt.

Gewaltprävention trainieren

Damit sich Lehrer und andere Mitarbeiter im öffentlichen Dienst besser gegen Übergriffe schützen können, bietet zum Beispiel das Diba Institut für Gewaltprävention in Schleswig-Holstein spezielle Seminare an. "Wir bieten dem Gegenüber immer wieder Chancen an, sein Fehlverhalten zu korrigieren. Dann kann man sich auch wieder dem eigentlichen Anliegen widmen", sagt Coach Nadine Horn. In Seminaren lernen die Teilnehmer unter anderem auch, ihre eigene Persönlichkeit zu stärken.

