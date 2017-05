Stand: 03.05.2017 10:00 Uhr

Arbeitsmarkt: Frühjahrsaufschwung geht weiter

Die zunächst moderate Frühjahrsbelebung auf dem norddeutschen Arbeitsmarkt hat sich im April fortgesetzt. Das geht aus den Arbeitslosenzahlen hervor, die die Arbeitsagenturen im Norden am Mittwoch vorlegten. Hintergrund für die Entwicklung sind der Start der Tourismussaison, das anhaltend positive Konsumklima und die gute Konjunktur. Außerdem steigt der Bedarf an Mitarbeitern im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Baugewerbe.

Niedersachsen: Anhaltend hohe Personalnachfrage

In Niedersachsen ist die Arbeitslosenzahl gegenüber dem März um 3,1 Prozent auf 245.500 gefallen. Das sei die niedrigste April-Arbeitslosigkeit seit 1992 und entspräche einer Quote von 5,8 Prozent, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Regional-Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Sie appellierte angesichts der anhaltend hohen Personalnachfrage auf Arbeitgeberseite für mehr Inklusion auf dem Arbeitsmarkt: "Hier schlummert ein Potenzial, das viel zu oft aufgrund falscher Annahmen ungenutzt bleibt", sagte sie. "Dabei verfügen viele Menschen mit Behinderung über gefragte Qualifikationen und ihre Handicaps spielen für den Arbeitsplatz oftmals gar keine Rolle." Bei körperlichen Einschränkungen ließen sich leichter Lösungen finden, als viele glauben würden.

In Niedersachsen waren im April 66.900 freie Stellen gemeldet. Viele Unternehmen würden berichten, dass es immer schwieriger sei, sie zu besetzen, sagt Höltzen-Schoh: "Wer Menschen mit Behinderung die Chance gibt, seine Leistungsfähigkeit und Motivation unter Beweis zu stellen, erhält meist eine Win-Win-Situation, von der die Bewerberin oder der Bewerber und das Unternehmen gleichermaßen profitieren."

Schleswig-Holstein: Tourismus sorgt für Beschäftigung

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Schleswig-Holstein im Vergleich zum Vormonat um 4.400 oder 4,5 Prozent auf 92.600 gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,1 Prozent - im April 2016 lag sie noch bei 6,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat sich damit seitdem um 4.100 oder 4,2 Prozent reduziert.

"Dies bedeutet die niedrigste Arbeitslosenzahl in einem April seit 1993", sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit. Insbesondere in den touristisch geprägten Kreisen Nordfriesland (-16,4 Prozent) und Ostholstein (-16,1 Prozent) sei die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat März deutlich zurückgegangen.

Mecklenburg-Vorpommern: Alle Alters- und Personengruppen profitieren

Auch im Nordosten ist die Zahl der Arbeitslosen gefallen - im Vergleich zum April des Vorjahres um 12.200 auf 72.000, ein Rückgang von 14,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt mit einem Wert von 8,7 Prozent 1,5 Prozentpunkte deutlich unter dem Vorjahreswert (10,2 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat März sank die Arbeitslosigkeit um 7.400 oder 9,3 Prozent.

"Der Bedarf an zusätzlichem Personal ist ungebrochen hoch", kommentierte Haupt-Koopmann die Entwicklung. Besonders im Bereich der unternehmensnahen Dienstleistungen, im Gesundheits- und Sozialwesen, im verarbeitenden Gewerbe, im Handel sowie im Gast- und Baugewerbe würden noch Mitarbeiter gesucht. "Die anhaltende Frühjahrsbelebung sorgt auch im April für einen kräftigen Rückgang der Arbeitslosigkeit", sagte sie. Besonders erfreulich sei, dass alle Alters- und Personengruppen von der insgesamt guten Arbeitsmarktlage profitieren würden.

Hamburg: Weniger Arbeitslose trotz Flüchtlingskrise

In Hamburg sank die Zahl der Arbeitslosen im April auf 70.700. Im Vergleich zum Vorjahresmonat, als noch 71.500 Menschen arbeitslos gemeldet waren, ist das ein Rückgang von fast 2 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 7 Prozent - dem niedrigsten Aprilwert seit 24 Jahren. Ein Ergebnis, das trotz der vielen inzwischen anerkannten Flüchtlinge eine besondere Bedeutung habe, sagt Sönke Fock, Chef der Arbeitsagentur Hamburg, denn immer mehr Flüchtlinge würden auf den Hamburger Arbeitsmarkt drängen.

Hinzu kommt, dass die Zahl der offenen Stellen mit mehr als 16.000 gleichbleibend hoch ist. Allein die Hamburger Stadtreinigung will noch in diesem Jahr rund 400 neue Kräfte einstellen. Und auf dem Ausbildungsmarkt sind für den Herbst noch mehr als 5.000 Lehrstellen unbesetzt. Im Vorjahresmonat April waren 71.900 Menschen in der Hansestadt ohne Job. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 7,3 Prozent.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) April 2017 März 2017 April 2016 Niedersachsen 245.500 5,8 % 253.500 6,0 % 252.300 6,0 % Schleswig-

Holstein 92.600 6,1 % 97.000 6,4 % 96.700 6,4 % Mecklenburg-

Vorpommern 72.000 8,7 % 79.400 9,6 % 84.200 10,2 % Hamburg 70.700 7,0 % 71.500 7,1 % 72.000 7,3 % Bund 2.569.000 5,8 % 2.760.000 6,3 % 2.845.000 6,5 %

