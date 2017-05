Stand: 05.05.2017 13:12 Uhr

Aprilwetter im Mai - alles ist dabei

Die erste Maiwoche ist vorbei, der Hamburger Hafengeburtstag steht an - und das Wetter zeigt sich "aprilmäßig" kühl und regnerisch. "Wenn der Hafengeburtstag am späten Freitagnachmittag beginnt, ist der meiste Regen aber schon vorbei und der Wind hat sich gelegt", tröstet Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de. Allerdings bleibe es mit 9 bis 10 Grad für Outdoor-Aktivitäten ganz schön kühl.

Die Sonne lässt sich zwischendurch mal blicken am Wochenende

Wer also leicht fröstelt, der sollte sich lieber erst Sonnabendnachmittag auf die Socken gen Hafen machen. "Am Morgen hat es die Sonne noch schwer, die Feuchtigkeit der vergangenen Tage auszumerzen", erklärt der Meteorologe. Nachmittags schafft sie es hoffentlich und wird dann auch die Temperaturen auf immerhin 14 bis 16 Grad ansteigen lassen. Dieser "Frühlingshauch" hält laut Vorhersage bis Sonntagnachmittag an und es kann in der Sonne sogar noch zwei Grad wärmer werden. Aber dann kehren die zurzeit unvermeidlichen Schauer zurück und es kühlt sich wieder ab.

Wettervorhersage Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Im Osten wird es sonniger, im Westen milder

Das Wetter am Wochenende ist in Hamburg nahezu exemplarisch für den gesamten Norden. Im südlichen Niedersachsen ist es sogar noch etwas wechselhafter. Die größte Chance auf viel Sonne haben am Sonntag Vorpommern und Rügen, Richtung Ems und Weser steigt dagegen die Schauerneigung. Mit den Temperaturen verhält es sich entgegengesetzt: Besonders an der Ostseeküste ist es wegen der nördlichen Wind kälter als im bewölkten Westen.

Aprilwetter hält erst mal an

Kälte ist auch das Stichwort für die kommende Woche - zumindest für die erste Wochenhälfte. "Ein Hoch über Großbritannien zeigt uns die kalte Schulter", schätzt Heinemann die aktuelle Wetterlage ein. In der Nacht zu Dienstag ist sogar Frost drin. Dafür könnte dann vielleicht ein sonniger Dienstag überall in Norddeutschland entschädigen. In der zweiten Wochenhälfte mag es eventuell etwas milder werden. Mit diesem aprilmäßigem Wetter-Hickhack werden wir also in Norddeutschland laut Prognosen noch etwas länger leben müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 05.05.2017 | 13:00 Uhr