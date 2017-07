Stand: 22.07.2017 12:33 Uhr

Es stockt auf dem Weg in den Urlaub

Überall in Norddeutschland sind nun Schulferien. Der Weg in den Urlaub gestaltet sich heute aber vielerorts schwierig - vor allem für Reisende auf der A 7. Schon am Vormittag stockte dort der Verkehr auf etlichen Kilometern: vor dem Elbtunnel in Richtung Norden auf knapp zehn Kilometern und zwischen Schwarmstedt und Dorfmark gar auf 30 Kilometern. Auch vor dem dänischen Grenzübergang Ellund standen Autofahrer im Stau.

Ganz reibungslos läuft es auch auf anderen Autobahnen nicht. Stockender Verkehr wird von der A 1 bei Osnabrück, rund um Bremen sowie in und um Hamburg gemeldet. Auf der A 19 gab es am Mittag acht Kilometer Stau zwischen Röbel und Malchow, auf der A 20 vor Lübeck-Genin sieben Kilometer.

Wo es derzeit stockt und staut erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio.

Autofahrer müssen sich auf Staus einstellen Schleswig-Holstein Magazin - 21.07.2017 19:30 Uhr Zu Ferienbeginn blieb das befürchtete Verkehrs-Chaos in Schleswig-Holstein bislang aus. Doch wegen der vielen Baustellen werden viele wohl im Schritttempo in den Urlaub fahren.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

A 23: Flüsterasphalt muss erneuert werden

Eine neue Staufalle lauert pünktlich zum Ferienbeginn in Schleswig-Holstein auf der A 23: Zwischen Halstenbek-Rellingen und Hamburg wird seit Freitag der sogenannte Flüsterasphalt erneuert. Der alte Asphalt wurde auf einer Strecke von insgesamt 4,1 Kilometern zunehmend porös, dadurch wurde es wieder lauter auf der Autobahn. Heute Mittag staute sich der Verkehr zwischen Elmshorn und Halstenbek auf zehn Kilometern.

Der Termin sei zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein so abgestimmt und absichtlich in die Urlaubszeit gelegt worden, sagte Kai-Uwe Schacht vom Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Itzehoe NDR 1 Welle Nord. "Dann sind weniger Berufspendler unterwegs."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.07.2017 | 17:00 Uhr