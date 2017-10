Jelineks "Am Königsweg" im Schauspielhaus

NDR Kultur - 29.10.2017 09:50 Uhr Autor/in: Weise, Katja

Elfriede Jelineks Stück "Am Königsweg" handelt von Donald Trump. Dessen Name taucht in Falk Richters Inszenierung nicht einmal auf - dafür aber Kermit, der Frosch und eine bewaffnete Miss Piggy.