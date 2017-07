Stand: 21.07.2017 10:43 Uhr

Leonard Bernstein Award für Kian Soltani von Ulrike Henningsen

Lang Lang, Cameron Carpenter und Martin Grubinger gehören zu den Musikern, die den Leonard Bernstein Award erhalten haben. In Lübeck wird nun der diesjährige Preisträger, der Cellist Kian Soltani, im Rahmen eines Konzerts in der Musik- und Kongresshalle Lübeck geehrt.

Cellist mit Talent und Ambitionen

Für den Intendanten des Schleswig-Holstein Musik Festivals, Christian Kuhnt, gehört Kian Soltani zu den großen Hoffnungsträgern unter den jungen Instrumentalisten unserer Zeit.

Soltani ist im österreichischen Bregenz in eine Musikerfamilie mit persischen Wurzeln geboren worden. Es war ein Elternhaus voller Musik, aber ein Moment hat ihn dabei besonders prägt: "Das erste Mal, dass ich geweint habe, war bei Mahlers 2. Sinfonie", erinnert er sich. "Ich war da 12 oder 13. Und so etwas hatte ich bis dahin noch nie gehört. Diese Musik hat mich so tief berührt. Und so etwas bleibt natürlich ein Leben lang."

Als Zwölfjähriger wurde er bereits an der Musik-Akademie Basel aufgenommen. Dort studierte er elf Jahre beim renommierten Cellopädagogen Ivan Monighetti. Mit 19 Jahren gab Kian Soltani sein Debüt als Solist im berühmten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Mittlerweile hat der Cellist eine Reihe wichtiger Preise gewonnen. Seit Oktober 2014 studiert er als Junger Solist an der Kronberg Academy bei Frans Helmerson.

Dvořák am Abend der Preisverleihung

Kian Soltani ist regelmäßig als Solo-Cellist von Daniel Barenboims "West-Eastern Divan Orchestra" auf Tournee und außerdem Stipendiat der "Anne-Sophie Mutter-Stiftung". Im Rahmen des Preisträgerkonzerts spielt er mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester unter der Leitung von Christoph Eschenbach das Cellokonzert von Antonin Dvořák.

Seit 2002 wird der mit 10.000 Euro dotierte Leonard Bernstein Award von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet und im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals an vielversprechende Künstler verliehen.

