Sendedatum: 23.07.2017 15:20 Uhr

SHMF: Ian Bostridges französischer Abend

Eigentlich ist er promovierter Historiker mit einer Dissertation über die Geschichte der Hexerei in England von 1650 bis 1750. Doch heute ist er einer der gefragtesten Tenöre, sowohl in der Oper als auch im Liedgesang. Ian Bostridge tourt durch die großen Konzertsäle, Opernhäuser und Festivals der Welt. Gestern gab er im Rahmen des SHMF ein Lied-Recital mit dem Pianisten Julius Drake in der Kirche in Rellingen.

von Elisabeth Richter

Sein Timbre ist leicht und hell. Fein und nobel führt er seinen Tenor, der aus London stammende Ian Bostridge. Er weiß die dynamische Skala vom kaum hörbaren Pianissimo bis zum kräftig schneidenden Forte abzustufen, wohlüberlegt und variantenreich.

Konzert im Radio nachhören NDR Kultur hat das Konzert mit Ian Bostridge aufgezeichnet, es wird am 15. August im Rahmen des ARD Radio-Festivals gesendet.

Seine große Liebe gehöre dem Lied-Repertoire, sagt Bostridge. Das präge ihn als Künstler. Und tatsächlich: Wer den Briten mit der so charakteristischen Tenorstimme bei einem Lied-Recital hört, ist fasziniert, wie frei und natürlich er dieses jedenfalls nicht zu den Klassik-Hits zählende Repertoire darbietet. Das hat Überzeugungskraft, das ist authentisch. So war es auch beim SHMF Konzert in der zauberhaften alten Kirche in Rellingen, nordwestlich von Hamburg.

Ganz und gar französisch ausgerichtetes Recital-Programm

Maurice Ravel ist das Komponisten-Portrait beim diesjährigen SHMF gewidmet. Bostridge hatte den dreiteiligen Lied-Zyklus "Shéhérazade" in seinem ganz und gar französisch ausgerichteten Recital-Programm. Es erklangen aber auch Debussy, Poulenc und Berlioz. Während man bei Berlioz' "Nuits d’été", also "Sommernächten" von 1840 auch ab und zu ausladende, lange, manchmal ziemlich verschlungene Melodien hören konnte, bei denen es schon mal heiter und ausgelassen zuging, waren die späteren Lieder der sogenannten "mélodie française" um und nach 1900 fast durchweg deklamatorisch, also sehr sprechend angelegt.

Hier und eigentlich im gesamten Liederabend war die Herangehensweise von Ian Bostridge ein wenig zu intellektuell. Man spürte sein Bemühen um einen möglichst französischen Klang. Doch als Hörer fühlte man sich nicht mit hinein genommen in diese schillernde Welt des Symbolismus und Surrealismus. Wo Schmerz, Melancholie und vergebliche Liebe dominieren. Wo die Dichter Verlaine, Apolinaire oder Eluard in ihren poetischen Texten schon mit Worten Musik und Magie erzeugen.

Selbst im Deutschen rätselt man bei dieser Poesie, was gemeint sein könnte. Wie schwer ist es dann im Französischen für einen Nicht-Muttersprachler? Es schien auch Ian Bostridge nicht leicht zu fallen, und nicht immer konnte man sein Französisch gut verstehen. Trotzdem war man berührt vom Zauber der indifferenten, schwebenden Klänge. Und hier hatte Ian Bostridge mit Julius Drake einen fantastischen Lied-Pianisten an seiner Seite. Er erzählte mit einer fein abgestuften Farb- und Anschlagsskala wunderbar von den Geheimnissen dieser impressionistischen Welt.

Weitere Informationen Das SHMF auf Abenteuerreise Eine musikalische Expedition vom Barock bis heute hat das SHMF für die diesjährige Saison angekündigt. Im Mittelpunkt stehen der Komponist Maurice Ravel und der Mandolinenvirtuose Avi Avital. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 23.07.2017 | 15:20 Uhr