Stand: 20.07.2017 11:37 Uhr

SHMF: Ein Sprecher, der den Ton nicht traf von Daniel Kaiser

David Bennent wurde als Oskar Matzerath aus dem Film "Die Blechtrommel" bekannt. Jetzt hat er im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik-Festivals im Hamburger Bucerius Kunst Forum Gedichte und Texte von Paul Verlaine und Marcel Proust gelesen. Dazu gab es Musik für Querflöte, Bratsche und Harfe von Claude Debussy und Maurice Ravel.

Man wagt kaum zu atmen, so zerbrechlich sind die Klänge. Doch bei Debussys weltbekanntem Stück "Claire de Lune" hört die Harfenistin nach wenigen Tönen plötzlich auf zu spielen. "I am sorry", lächelt Isabelle Moretti. Doch diese eine Saite sei verstimmt, sagt sie und zupft wie zum Beweis noch ein paar Mal daran. "Bei Debussy ist das nicht akzeptabel." Sie stimmt nach. Nanometerarbeit! Mit nun perfekt schwingenden Saiten zupft Isabelle Moretti das Publikum selig.

David Bennent im Bucerius Kunst Forum NDR 90,3 - 20.07.2017 14:58 Uhr Autor/in: Kaiser, Daniel Das SHMF war zu Gast im Hamburger Bucerius Kunst Forum. Die Werke von Debussy und Ravel begeisterten. Sprecher David Bennent stolperte dagegen mehr durch seine Texte, als dass er sie vorlas.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Theatralisch und schludrig

Dann kommt David Bennent und stolpert eher mit anstrengendem und angestrengtem theatralischen Klang durch Verlaine-Gedichte.

Man hat Mühe, Prousts Gedanken zu folgen, wie er aus einer Tasse heraus ganze Welten entstehen lässt. Bennent liest die Texte von zerknickten Kopien mit Eselsohren ab. Die Blätter lässt er dann einfach fallen. Der Zettelhaufen bleibt wie eine Metapher auf der Bühne. Diese Schludrigkeit wirkt wie ein schmerzhafter Kontrast zur ungeheuren Präzision und Leidenschaft der Musiker. Je später der Abend, desto häufiger stockt Bennent und betont sinnfreier.

Gewitter als Musik-Verstärker

Die Musik tröstet tatsächlich darüber hinweg. Als Magali Mosnier mit ihrer Flöte zu einem der bekanntesten Solostücke ansetzt, flüstert eine Dame ohne Programmheft im Publikum "Syrinx" und ein älterer Herr dirigiert ganz bei und für sich das rhythmisch komplizierte Werk Debussys. Kenner unter sich. Beglückend ist es, wie Harfe, Flöte und Bratsche (Adrien La Marca) miteinander Debussy, Ravel und auch Ibert zum Schimmern und Leuchten bringen. Als später draußen infernalische Gewitter-Blitze über der Stadt zucken, klingt Ravel noch intensiver.

Ravel in der Badewanne

Nach der Pause liest David Bennent aus einem Ravel-Roman. Den Anekdoten vom Komponisten in der Badewanne kann man dann in der Diktion Bennents etwas besser folgen. Doch etwas mehr Musik und etwas weniger Lesung hätten diesem Konzert gut getan. Es gab Applaus am Ende eines Abends mit bis in die letzte Schwingung wohltemperierten Musikern und einem Schauspieler, der den Ton oft nicht traf.

Dossier Das SHMF auf Abenteuerreise Eine musikalische Expedition vom Barock bis heute hat das SHMF für die diesjährige Saison angekündigt. Im Mittelpunkt stehen der Komponist Maurice Ravel und der Mandolinenvirtuose Avi Avital. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 20.07.2017 | 19:00 Uhr