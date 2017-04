Stand: 26.04.2017 15:50 Uhr

Musikfeste auf dem Lande: Finnland zum Auftakt

Zum Auftakt der Musikfeste auf dem Lande beim diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird am 8. und 9. Juli auf Gut Stockseehof (Kreis Segeberg) Finnland im Mittelpunkt stehen. "Zur Feier des 100. Geburtstags der Republik Finnland steht das ganze Wochenende unter dem Titel 'Musikfest Finnland'", kündigte Intendant Christian Kuhnt am Mittwoch in Lübeck an.

Sibelius, Chopin und Cassado am 8. Juli

Am 8. Juli werden die finnisch-holländischen Brüder Jonathan (Violoncello) und Jan-Paul Roozeman (Klavier) Werke unter anderem von Sibelius, Chopin und Gaspar Cassadó spielen. Mit ihrem Programm "Side by Side" erkundet die finnische Barock-Violinistin Kreeta-Maria Kentala Partiten von Johann Sebastian Bach und Tänze aus Kaustinen.

"Lapland-Balkan Music" am 9. Juli

Tango und Jazz prägen den Samstagabend: Die Jazz-Diva Tuija Komi bietet - begleitet vom Akkordeonisten Vlad Cojocaru - Midnight Jazz und Tango. Den Abschluss dieses Musikfestes am Sonntagabend bildet die Band "Jaakko Laitinen & Väärä Raha" mit ihrer "Lapland-Balkan Music". Die Musiker gelten als "beste Live-Band Finnlands".

Veranstaltungen an fünf Wochenenden

Weitere Musikfeste auf dem Lande:



Emkendorf am 15. und 16. Juli

Hasselburg am 29. und 30. Juli

Wotersen am 5. und 6. August

Pronstorf am 12. und 13. August

"Fünf Mal haben wir prall gefüllte musikalische Picknickkörbe, die dazu einladen, Konzerte, Natur und Kulinarik in einmaliger Atmosphäre zu erleben", sagte Kuhnt. Die zweitägigen Musikfeste auf dem Lande finden in diesem Sommer an fünf Wochenenden statt. Am Sonnabend- und Sonntagnachmittag finden jeweils drei Konzerte mit je zwei einstündigen Pausen statt. Und es gibt jeweils Nächte, die dem Tango, Irish Folk und der Gypsy-Musik gewidmet sind. Ein weiterer Abend steht unter dem Motto "Song und Chanson".

Für jeden Geschmack etwas dabei

Das musikalische Programm bietet etwas für jeden Musikgeschmack. Aufstrebende junge Talente stellen sich in unterschiedlichsten Formationen vor, aber auch arrivierte Meister oder Künstler aus dem Hauptprogramm sind zu hören. In Pronstorf findet in diesem Jahr die Verleihung des Förderpreises der Sparkassen-Finanzgruppe statt, bei dem junge Talente an den Tasten um einen Hauptpreis und einen Publikumspreis spielen. Nach den erfolgreichen Ausgaben der vergangenen drei Jahre gibt es auch wieder ein Musikfest "op platt".

